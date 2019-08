Vélos en libre-service Bike Share : gratuits tous les mercredis d'août à Toronto

Il est essentiel que nous maintenions les gens en mouvement , a déclaré le maire John Tory dans un communiqué de presse. Au cours des quatre dernières années, la Ville de Toronto a investi dans l'expansion du programme Vélos en libre-service de Toronto afin de s'assurer que tous les résidents et visiteurs puissent circuler à vélo dans la ville .

Les cyclistes peuvent louer un vélo gratuitement dans n'importe quelle station de la ville pendant au moins 30 minutes. Des frais s'appliqueront si le trajet dépasse la demi-heure allouée, précise toutefois le communiqué.

Des touristes peuvent utiliser le service des vélos en libre-service de Toronto à condition de télécharger l'application et de disposer d'une carte de crédit. Photo : Radio-Canada / Oliver Hyland

Comme pour la location de vélo normale, il faudra présenter une carte de crédit valide pour accéder au système, explique Rita Mezzanotte de l'Autorité de stationnement de Toronto.

En plus de commander à la borne, les cyclistes peuvent obtenir un laissez-passer à partir des applications Transit ou CycleFinder.

Les touristes pourront eux aussi se prévaloir de ces services gratuitement.

Le réseau ne sera pas débordé, selon la Ville

Notre système est conçu pour supporter les trajets supplémentaires. Il n’y aura pas des problèmes , affirme Mme Mazzenotte.

Elle ajoute que c’est la troisième année que Bike Share offre un service gratuit tous les mercredis d’août.

Quant aux plaintes formulées par des usagers qui disent éprouver des problèmes techniques lorsqu’ils utilisent le service Bike Share, Mme Mazzenote soutient que toutes les difficultés qui surviennent sont aussitôt rectifiées.

Les kiosques sont contrôlés régulièrement et toute difficulté qui survient est immédiatement corrigée. De plus, un certain nombre d'alertes sont générées automatiquement, par exemple lorsqu'il y a un problème de batterie, nos techniciens sont directement alertés , ajoute-t-elle.

Plus de 1,2 million de personnes ont loué des vélos à Toronto cette année, selon la Ville.

Avec l'expansion récente du programme, Bike Share Toronto compte maintenant 465 stations et 5000 vélos.