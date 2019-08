Trump n'est pas le bienvenu à El Paso

Des élus et des citoyens d’El Paso, où une fusillade a fait 22 morts ce week-end, demandent au président Trump de ne pas se présenter dans la ville texane mercredi.

Aux yeux de plusieurs résidents de la ville frontalière de 680 000 habitants à 80 % hispanophone, la façon dont le président Trump parle des immigrants originaires d'Amérique latine attise les braises de l'intolérance qui semble avoir été à l'origine du massacre de samedi.

Il est au cœur du problème , a par exemple déclaré Rosario Meyer, en entrevue avec l'AFP.

Je blâme notre président. Sa rhétorique, sa haine envers les gens qui n'ont pas la même couleur de peau, il n'a pas le droit de faire ça , a de son côté déploré Silvia Rios, elle aussi interviewée par l'AFP.

Le groupe de défense des droits des migrants Border Network for Human Rights, basé à El Paso, a même publié sur Internet une lettre enjoignant au président de ne pas venir dans la ville, et invite les citoyens à la signer d'ici 19 h mardi.

C'est une période de douleur et de deuil intenses, et nous apprécions le réflexe de réconforter les proches des personnes tuées et blessées, mais votre présence n'apporterait aucun réconfort, aucun répit de la douleur si brutalement et impitoyablement imposée à notre égard. Nous demandons plutôt votre absence , précise sa lettre.

Mais selon CNN, la Maison-Blanche a indiqué que le président, qui doit aussi se rendre à Dayton en Ohio, où a été perpétrée une autre fusillade dimanche, entend suivre son programme.

Border Network for Human Rights estime que ce sont la rhétorique et les actions du président qui ont mené à ce moment terrible . Ce tireur a été inspiré par vos paroles et vos attitudes , ajoute l'organisation.

Votre représentation des demandeurs d'asile comme une “invasion”, des Mexicains comme des “violeurs et des criminels”, des immigrants sans papiers comme des "animaux", votre propension innée à semer la haine et la peur, votre acceptation du racisme et de la suprématie blanche, tout cela au cours des dernières années nous a conduits dans ce lieu de souffrance. Extrait de la lettre du Border Network for Human Rights

Le tireur présumé est soupçonné d'avoir rédigé, avant de passer à l'acte, un manifeste dans lequel son auteur dénonçait l'« invasion hispanique du Texas ».

Border Network for Human Rights dit espérer que le président prendra un moment pour faire une véritable introspection , rompra ses liens avec les suprémacistes et cessera ses politiques qui criminalisent, démonisent et déshumanisent les migrants .

Radio-Canada a contacté l'organisation pour connaître le nombre de signataires, mais n'a pas obtenu de réponse.

Lundi, le maire de la ville, Dee Margo, a admis au cours d'une conférence de presse sur la fusillade avoir reçu des courriels et des appels de citoyens opposés à sa venue.

Le maire, qui a par le passé critiqué Donald Trump, a notamment justifié sa visite par le fait qu'il est le président et par la nécessité de lui parler des besoins de sa communauté dans ces moments difficiles.

En février 2019, le maire avait rappelé à l'ordre le président, qui avait faussement affirmé lors du discours de l'état de l'Union, que la ville était aux prises avec un taux de criminalité très élevé avant la construction d'un mur à cet endroit.

Les démocrates opposés à sa visite

Des voix démocrates se sont aussi élevées pour réclamer du président qu'il reste à Washington.

La démocrate Veronica Escobar, qui représente le district fédéral texan qui recouvre El Paso, a décliné l'invitation de se joindre au président lors de sa visite dans la ville.

De mon point de vue, il n'est pas le bienvenu ici. Il ne devrait pas venir ici pendant que nous sommes en deuil , a-t-elle déclaré au réseau MSNBC. Au lieu de cela, j'encouragerais les membres du personnel du président à l'inciter à se livrer à une réflexion. Je les encourage à lui montrer ses propres paroles et ses actions lors des rassemblements , a-t-elle ajouté.

Son prédécesseur, Beto O'Rourke, candidat à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle de 2020, avait tenu des propos semblables dès lundi.

Ce président, qui a contribué à créer la haine qui a rendu possible la tragédie de samedi, ne devrait pas venir à El Paso , avait-il écrit sur Twitter. Nous n'avons pas besoin de plus de division. Nous devons guérir. Il n'a pas sa place ici .

Ce sont les échos qu'il entend dans sa ville, a-t-il soutenu mardi sur les ondes de CNN. Je parlais à une femme qui me demandait “pourquoi vient-il ici quand il nous déteste? a-t-il illustré.

En entrevue à CNN, la conseillère de district Cassandra Hernandez a pour sa part indiqué qu'elle refusait de rencontrer le président lors de son passage. Minimisant la teneur de son allocution de lundi, dans laquelle Donald Trump condamnait le suprématisme blanc, elle a réclamé des gestes concrets.

Selon CNN, l'équipe de campagne n'a pas encore remboursé à la Ville les centaines de milliers de dollars consacrés à la sécurité entourant un rassemblement partisan qu'il avait tenu en février 2019 pour plaider en faveur de son mur à la frontière mexicaine.

Dayton