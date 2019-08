En cuisinant, des élèves de Regina tissent des liens avec leurs homologues japonais

Les jeunes Japonais étaient à Regina dans le cadre d’un programme d’échange qui relie les deux villes et qui existe depuis plus de 25 ans. Chaque été, un voyage est organisé en alternance entre Regina et Fujioka.

Ensemble, les enfants des deux villes ont notamment préparé des beignes, du spaghetti et des sandwichs au fromage fondant. Une fois la cuisson terminée, les élèves ont pu savourer le fruit de leur travail.

Quand je vais au Japon, il y a plein d’aliments que je n’ai jamais mangés. En cuisinant avec les élèves japonais, ça nous aide à tisser des liens , affirme Marika Falconer, une élève saskatchewanaise qui attendait avec impatience l’arrivée des visiteurs.

Si les Canadiens montraient aux Japonais comment cuisiner les plats typiques du Canada, les visiteurs, eux, enseignaient à leurs hôtes comment manger avec des baguettes. Photo : Heidi Atter

Une initiative appréciée

J’ai vu des mains sales, des visages sales et des jeunes travailler en équipe, mais je n’ai pas vu un enfant qui ne souriait pas , souligne le président du comité organisateur, Dion McArthur, qui passait de table en table avec son tablier des Roughriders de la Saskatchewan en aidant les jeunes à préparer les repas.

D’ailleurs, son fils sera l’un des 25 élèves saskatchewanais qui se rendront au Japon l’année prochaine. Les jeunes ne parlent pas la langue de l’autre, mais ils trouvent tout de même une façon de bien s’entendre , explique-t-il.

Les élèves étaient séparés au sein de plusieurs postes différents pour leur permettre de se concentrer sur la préparation d'un plat. Ils ont ensuite pu goûter aux repas préparés par les autres équipes. Photo : Heidi Atter

Pour Aine Kuroswa, le fait de venir à Regina la rendait quelque peu nerveuse, mais elle dit apprécier son séjour.

La nature est belle et les gens sont gentils. Je veux parler avec le plus de personnes possible , souligne-t-elle en anglais.

La Ville de Regina a aussi signé, samedi dernier, une entente d’amitié avec la ville japonaise de Fujioka, qui met l’accent sur la culture et l’économie.

Avec les informations de Heidi Atter, de CBC News