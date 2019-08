Les proches de Thomas Cameron bouleversés par sa mort

Cela faisait quatre ans que le jeune homme s’impliquait au sein du tournoi Novice-o-Rama. Au départ, il le faisait en collaboration avec l’organisme de justice alternative Le Pont. Puis, il a continué d’offrir son temps sur une base totalement volontaire.

Surpris, frustré, on est renversé par la nouvelle. C’est un membre de notre organisation. On vient de perdre un bon morceau de notre gang. Steve Gosselin, vice-président du tournoi Novice-o-Rama

Monsieur Gosselin se souvient de Thomas Cameron comme une personne qui était toujours souriante, prête à aider.

Ç’a toujours été dans ses tripes et en lui d’aider. Il est resté attaché à notre tournoi, il adorait venir à l’aréna [...] il venait pratiquement tous les jours , de poursuivre ce dernier.

Hommage à son fils

Dans une publication sur Facebook, la mère de Thomas, Karine Cameron, a dit au revoir à son fils en partageant une photo de ce dernier.

Consulter sous forme de texte La mère de Thomas, Karine Cameron, rend hommage à son fils.

Depuis hier soir, il y a une merveilleuse et belle étoile qui brille au ciel. Mon petit ange de 18 ans. Je t'aime de tout mon coeur et je t'aimerai toujours. Tu as voulu aider avec ton grand coeur parce que toi tu n'as pas eu d'aide et c'est comme ça que tu nous as quittés.... Je t'aime mon ange , a-t-elle écrit.

La mère de Thomas a également laissé savoir qu’une belle cérémonie aura lieu prochainement à Sherbrooke en l’honneur de son fils, mais que pour l’instant [son] coeur et tout [son ]corps en entier souffrent » et qu’elle n’était donc pas en mesure de préparer quoique ce soit pour le moment.

Deux accusés

Un adolescent de 17 ans a été accusé du meurtre prémédité de Thomas Cameron, lundi, au palais de justice de Sherbrooke.

Une adolescente de 15 ans a quant à elle été accusée de complicité après le fait. Comme les accusations sont déposées en Chambre de la jeunesse, la loi interdit de révéler l'identité des deux personnes mineures.

Ils reviendront au tribunal de la jeunesse jeudi. Une demande d’assujettissement à une peine pour adulte sera déposée au même moment par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.