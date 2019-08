Les bienfaits des bains de forêt selon la première sylvothérapeute de la C.-B.

Le bain de forêt, c’est s'immerger dans l’ambiance de la forêt et permettre à sa beauté de s’imbiber dans tous nos sens, ce qui crée un effet vraiment calmant , explique Haida Bolton, sylvothérapeute.

Plusieurs études menées sur cette pratique depuis les années 1950 démontrent qu'elle a des effets positifs sur l'anxiété, selon celle qui est devenue la première sylvothérapeute certifiée de la province.

Les bains de forêt ont été popularisés en Amérique du Nord par l’Association des guides en sylvothérapie et en thérapie verte de la Californie (Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs), ajoute Haida Bolton.

Haida Bolton a été certifiée en sylvothérapie en 2016. Photo : Facebook / @HaidaBolton

Quelques étapes simples à suivre

Observez la forêt autour de vous dans un endroit pendant 20 à 30 minutes. Écoutez, sentez et ressentez les différentes textures et remarquez les différentes couleurs et toute autre chose que votre corps est porté à remarquer , explique-t-elle.

Les forêts ont un effet calmant et serein, comme un retour chez soi. Haida Bolton, sylvothérapeute

Plusieurs activités permettent un temps prolongé en nature, mais la thérapeute explique qu'il existe une différence entre celles-ci et les bains de forêt.

Les randonnées sont une bonne manière de profiter des forêts, mais leur objectif est de se rendre d’un point à l’autre, probablement le plus rapidement possible , explique-t-elle.

Les bains de forêt, c’est plutôt de ralentir et de ressentir tout avec son cœur et ses doigts, son sens de l’odorat et son ouïe.

Avec les informations de Claire Hennig