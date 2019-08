Un chien américain est retrouvé au Manitoba après deux ans d'errance

Charlie, un chien errant qui avait disparu de chez lui à Grand Forks au Dakota du Nord pendant une tempête de neige en 2016 a finalement été réuni avec sa famille à Morris au Manitoba, soit 165 km plus loin.

Il a été retrouvé le 2 août après avoir été pris dans un piège pour coyotes mis en place par le Service de contrôle des animaux municipal.

Charlie a ensuite été placé dans un chenil pour animaux de compagnie à environ cinq kilomètres de Morris. Le propriétaire du chenil, Robert Zacharias, dit que l'animal était effrayé à son arrivée : Il ressemblait à un chien qui était indéniablement en fuite depuis un moment.

Charlie portait toujours son collier, ce qui a permis au chenil de retrouver sa famille américaine.

Je ne m'attendais jamais à recevoir cet appel, même dans mes rêves les plus fous Catherine Herzog, propriétaire de Charlie

Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait fait le chemin jusqu'au Canada , déclare Catherine Herzog, propriétaire de Charlie, lorsqu'elle a appris la nouvelle que son chien avait été retrouvé.

Peu après, Mme Herzog a pris la route pour Morris et l'a reconnu tout de suite, notamment à cause de sa petite langue qui pend sur le côté.

Son joli visage nous a manqué. Catherine Herzog, propriétaire de Charlie

Il pleurait et donnait des baisers , rajoute-t-elle .

C'était mon ami. Il a toujours été un peu fragile, alors c'est incroyable qu'il soit resté aussi longtemps dans la nature , déclare Catherine Herzog avec un sourire aux lèvres.

Depuis, Catherine Herzog est allée chez le vétérinaire à Winnipeg pour que Charlie soit examiné et obtienne des vaccins nécessaires. Elle a hâte de le ramener aux États-Unis.

La fuite de Charlie

Depuis la disparition de Charlie en 2016, Catherine Herzog et sa famille étaient malheureuses : Les semaines se sont transformées en mois et les mois se sont transformés en années, et nous n'avions jamais eu de nouvelles. Nous avions donc supposé qu'il était mort de froid ou qu'il avait été frappé par une déneigeuse ou une voiture.

Mme Herzog confirme avoir appelé avec acharnement la police, les refuges, les chenils et les vétérinaires de sa région, mais en vain.

Pendant ce temps, Charlie s'était retrouvé à Morris et les habitants étaient perplexes à la présence du chien dans leurs quartiers.

Le chien blanc, un mélange entre un carlin et un esquimau américain, a la mâchoire déformée.

Angie Prince-Smoke, administrateur d'un groupe Facebook pour les habitants de Morris, explique que plusieurs abonnés du groupe ont souligné qu'ils avaient aperçu un chien apparemment sauvage les deux dernières années.

De nombreux postes étaient en hiver, car tout le monde était inquiet pour sa sécurité, a déclaré Angie Prince-Smoke. Alors tout le monde écrivait : à qui est ce chien? Nous n'arrivions pas à l'attraper. J'ai essayé de le leurrer.

Charlie a réussi à s'échapper de plusieurs tentatives de captures et à survivre aux hivers rigoureux des Prairies.

Les résidents lui lançaient de la nourriture, pensaient qu'il était abandonné ou négligé. Souvent, ils voyaient Charlie se promener sur les terrains du Stampede, avec un air craintif.

Dès qu'on se s'approchait de lui, il partait. Angie Prince-Smoke, administratrice d'un groupe Facebook

Catherie Herzog remercie les habitants de Morris d'avoir veillé sur son chien et l'avoir aidé à rester en vie.

Les gens ont vraiment fait des efforts supplémentaires pour retrouver sa famille et nous leurs sommes très reconnaissants de le recevoir. Catherine Herzog, propriétaire de Charlie

Selon elle, Charlie n'était qu'un chiot qu'on pouvait tenir sur dans la paume d'une main lorsqu'il est arrivé dans la famille. Le chien était parti en laissant derrière lui un frère et deux filles au Dakota du Nord.

Avec les informations de Dana Hatherly