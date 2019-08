Vélodrome intérieur de Bromont : Québec investit près de 2 millions $ supplémentaires

Cet investissement s’ajoute au 4,5 millions de dollars déjà octroyés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, pour ce projet évalué à 12,5 millions de dollars.

C’est un projet de longue haleine [...] et d’envergure au Québec. Un vélodrome, on en a eu un il y a 30 ans à Montréal, alors on en ramène un maintenant et c’est exceptionnel.

Nicolas Legault, directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont