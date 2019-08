La nouvelle étoile montante du Cap-Vert, Lucibela, s’arrête pour la première fois en terre québécoise et acadienne. C'est à Gatineau que la chanteuse commence son périple dans l'est du pays.

Lucibela est souvent présentée comme la successeure de la Diva aux pieds nus, Cesária Évora, chanteuse cap-verdienne de renommée internationale. C'est d'ailleurs entourée de plusieurs artistes ayant travaillé étroitement avec cette dernière que Lucibela s’est fait connaître pour sa voix douce et enivrante.

Très demandée dans les bars et restaurants du Cap-Vert, elle a ensuite fait un tabac lors d’une soirée hommage à sa glorieuse aînée, à la Philharmonie de Paris. Depuis, elle a lancé son premier album, Laço Umbilical, en 2018 — un opus réédité en juin 2019, avec un titre inédit : Ti Jon Poca.

Lucibela présentera également lors de sa tournée une nouvelle interprétation de la pièce mythique Chant d’hélium de Marie-Jo et Marc Thériault, avec le chanteur acadien Shaun Ferguson. Le spectacle a lieu mardi soir à la Place de la francophonie.

Pour y aller Lucibela

Place de la francophonie

6 août

19 h 30

Lucibela a répondu en créole du Cap-Vert aux questions de la journaliste Marie-Ève DuSablon avec l'aide d'un interprète.

Marie-Ève DuSablon : Lucibela, bienvenue au Canada! Que représente pour vous cette première tournée au Québec et en Acadie?

Lucibela : J’ai eu une première rencontre avec Luc Belhumeur à Las Palmas (capitale de Grande Canarie). Il m’a dit qu’il appréciait beaucoup ma musique. Voici la première raison pour laquelle je me retrouve ici. J’espère que les Canadiens vont apprécier ma musique et adhérer à mes spectacles.

Vous vous faites beaucoup comparer à la grande chanteuse cap-verdienne Cesária Évora, aussi surnommée la Diva aux pieds nus? Qu’est-ce que ça représente pour vous?

Je suis orgueilleuse et fière lorsqu'on me compare à cette grande dame. Mais cela dit, ça m'apporte sur le dos beaucoup plus de responsabilités. Je ne sais pas si on peut me comparer à une dame aussi grande pour l'instant. Je débute. Elle a présenté au monde le Cap-Vert, donc j'ai une très grande responsabilité lorsqu'on me compare à elle.

Pourquoi avez-vous décidé de vous entourer de personnes qui ont notamment travaillé avec Mme Évora?

Notre point en commun c’est Lusafrica, qui est ma maison de production et celle de Cesária Évora. Quant aux musiciens, il y en a qu’un seul dans mon groupe à moi qui a déjà joué avec Cesária. Tous les autres sont des jeunes qui ont grandi avec la musique de Cesária.

Vous chantez en créole du Cap-Vert. Pourquoi avoir choisi cette langue plutôt que le portugais?

C’est une autre langue officielle [le portugais]. Mais dans la vie, dans la rue, on parle créole. Quand on chante, on chante en créole. On peut chanter en portugais, mais ce n’est pas dans notre culture.