Le passage inférieur de la rue Waverley sera ouvert un an plus tôt que prévu

La Ville de Winnipeg a annoncé mardi que l’ouverture officielle du passage inférieur de la rue Waverley se fera le 19 août, soit un an plus tôt que la date initialement prévue.

Le projet de construction qui a été approuvé par le conseil municipal au début de 2016 devait coûter 155 millions de dollars et être achevé en août de 2020.

« Il y a bien longtemps qu’on attendait ça », a déclaré le maire Brian Bowman lors d’une cérémonie de coupure de ruban mardi. Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, le ministre des Relations avec les municipalités, Jeff Wharton, ainsi que les députés libéraux fédéraux Jim Carr et Terry Duguid, ont également assisté à la cérémonie.

Le passage inférieur remplacera le passage à niveau de la rue Waverley à l'intersection de l'avenue Taylor.

Selon M. Bowman, l’intersection permet à plus de 40 000 véhicules de circuler chaque jour.

Le projet de passage inférieur comprenait également la réfection de la rue Waverley et l’élargissement de l’avenue Taylor à quatre voies entre les rues Waverley et Lindsay. Ces travaux devraient être terminés à l’automne, suivis des installations artistiques et des travaux d’aménagement paysager qui devraient se terminer au printemps de 2020.

Dans un communiqué de presse, la Ville a annoncé « qu’une fois le passage inférieur ouvert, les équipes municipales retireront la déviation et reconstruiront une partie de l’intersection de l’avenue Taylor. »

Le communiqué précise que le projet terminé améliorera la sécurité routière et la mobilité aussi bien pour les piétons que pour les cyclistes.

Brian Bowman a également salué la contribution et la participation des autres ordres du gouvernement et des autres municipalités à la réalisation de ce projet.

Le coût du projet a également été inférieur au budget initialement prévu. En avril, le service public de la Ville a annoncé aux conseillers qu’il a finalement coûté 98 millions de dollars.

Le conseil municipal a déjà voté pour la restitution des millions de dollars excédents aux gouvernements fédéral et provincial.