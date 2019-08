Des travaux cette année sur 4 des 7 derniers tronçons de l'autoroute 85

Les travaux de conversion de la route 185 en autoroute à quatre voies se poursuivent entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Les travaux d'un premier tronçon de cette dernière phase ont débuté il y a quelques mois et un nouveau chantier doit être entrepris sur un nouveau segment au cours des prochains jours.

La troisième phase de réaménagement compte un total de 40 kilomètres, séparés en sept tronçons. Des travaux doivent s'effectuer sur quatre d'entre eux en 2019.

Un premier chantier prend place à Saint-Antonin. Il doit s'étendre sur 8,3 kilomètres.

Des travaux s'amorceront cet été sur trois autres tronçons et couvriront une distance de 13 kilomètres qui traversent les territoires de Saint-Antonin, de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

L'ensemble des tronçons, des contrats qu'on a accordés dans chacun de ces tronçons-là ou qu'on va accorder dans ces tronçons-là, c'est pour les travaux pour les prochaines années et ça comprend tous les ouvrages d'art comme les ponts d'étagement que vous voyez à côté et les chaussées d'autoroute, les chemins de desserte, les bretelles, etc. , explique le gérant de projet pour le ministère des Transports du Québec, Simon Lavoie.

Les différents tronçons seront ouverts à la circulation de façon graduelle entre 2021 et 2026.

Cette dernière phase de travaux permettra à l'autoroute 85 de relier l'autoroute 20, à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage, au Nouveau-Brunswick.

La phase 3 de l'aménagement de la route 185 en autoroute s'étend sur 40 kilomètres entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Photo : Radio-Canada

Réunis mardi après-midi pour une conférence de presse tenue à Saint-Antonin, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, le député d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Rémi Massé, et le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, ont fait le point sur travaux évalués à près de 942,9 millions de dollars,

De ce montant, 553,2 millions de dollars proviennent du gouvernement du Québec et 389,7 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Les deux premières phases de réaménagement de la route ont été mises en service entre 2002 et 2013.

