Les sauvetages nautiques mobilisent les pompiers des Îles-de-la-Madeleine

Le service de sécurité incendie de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine a dû répondre à un nombre plus important d'appels pour des sauvetages nautiques cette année. Seulement la semaine dernière, les pompiers volontaires des Îles-de-la-Madeleine ont fait six interventions en ce sens sur le territoire de l'archipel, heureusement il n'y a eu aucun blessé.

En comparaison, l'an dernier, le service de sécurité incendie a effectué 5 interventions pour des sauvetages nautiques sur une période de 12 mois.

Nous on a normalement une population de 12 300 personnes environ, donc on a dans une année des interventions qui sont associées à une population équivalente ailleurs, mais dans la saison estivale, c'est sûr qu'on peut monter de 30-40 interventions de plus parce que c'est comme si on tombait à 40 000 de population , précise le directeur du service de sécurité incendie de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Joël Sauvé.

Joël Sauvé est le directeur du service de sécurité incendie de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les pompiers peuvent recevoir des appels, par exemple, si des gens aperçoivent une embarcation à la dérive. La semaine dernière, ils sont aussi intervenus après qu’une jeune baigneuse ait été emportée au large par les vagues et qu’elle avait du mal à revenir vers la rive, illustre Joël Sauvé.

La prudence est donc de mise et le service de sécurité incendie des Îles-de-la-Madeleine continue de faire des activités d'éducation du public cet été.

Avec les informations de Philippe Grenier