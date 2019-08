Alanis Obomsawin : raconter les Premières Nations par l’image

Ce qui est dommage c’est qu’on a oublié ce que l’Indien a enseigné aux blancs. C’est l’Indien qui l’a bel et bien sauvé de la mort quand il est venu ici. Et quand ils racontent que les blancs sont allés découvrir les pays, monter dans les montagnes et qu’ils ont fait ci et ça, y’avait toujours un Indien devant qui lui montrait le chemin. On a oublié de mentionner ça

Alanis Obomsawin, cinéaste