Ententes d’exclusivité : des concepteurs de jeux vidéo visés par une campagne haineuse

Les concepteurs du jeu vidéo indépendant Ooblets sont actuellement la cible d’une campagne « haineuse et menaçante » de la part d’internautes en colère depuis que le studio a annoncé que le jeu sera lancé uniquement sur la boutique Epic Games Store.

« Nous avons vraiment sous-estimé à quel point les gens seraient furieux », ont écrit les deux concepteurs du studio indépendant Glumberland dans un message publié sur leur page Patreon et retranscrit sur GamesIndustry.biz.

Sur le web, des internautes en colère ont fait circuler une fausse capture d’écran alléguant que Ben Wasser, l’un de deux concepteurs de Glumberland, avait affirmé qu’il souhaiterait que « les adeptes de jeux vidéo finissent dans des chambres à gaz ».

« Évidemment, je n’ai jamais dit cela, et en tant que juif, je trouve vraiment blessant que ce message circule ainsi », a indiqué Ben Wasser sur Twitter (Nouvelle fenêtre) .

Une situation similaire s’est produite le lendemain, lorsqu’une fausse vidéo semblant montrer M. Wasser en train de publier le faux message avant de l’effacer a fait surface.

« Toute cette histoire nous a anéanti, écrit le studio. Nous avons reçu des milliers, voire des dizaines de milliers de messages haineux et menaçants par le biais de toutes les plateformes imaginables, et ça continue sans cesse. C’est particulièrement blessant étant donné que nous avions jusqu’ici une relation avec notre audience si positive et marquée par son soutien. »

Je pleure sans arrêt depuis deux jours et j’ai l’impression que le monde s’est effondré autour de moi. Extrait du message publié par le studio indépendant Glumberland sur Patreon.

« Une tendance inquiétante »

Réagissant à cette situation (Nouvelle fenêtre) , Epic Games a dénoncé « une tendance inquiétante qui grandit et qui pollue le discours public. »

« [Cette tendance], c’est la création coordonnée et délibérée de fausses informations, y compris de fausses captures d’écran, vidéos et analyses techniques, accompagnées par le harcèlement de nos partenaires, la promotion de thèmes haineux et l'intimidation de personnes ayant une opinion divergente », écrit l’entreprise.

Un quasi monopole

La campagne haineuse visant Glumberland est le symptôme d’une frustration plus large des joueurs face à l’industrie des jeux vidéo.

De nombreux internautes se plaignent en effet de l’arrivée d’une concurrence plus féroce dans le secteur des boutiques de jeux vidéo dématérialisés (ne vendant pas d’exemplaires physiques).

Pendant de nombreuses années, la plateforme Steam, appartenant à Valve, jouissait d’un quasi monopole pour la vente de jeux sur PC. Or, ces dernières années, de nombreuses nouvelles boutiques ont commencé à faire leur apparition, dont celle d’Epic Games.

Une bonne entente pour le studio

Afin de fidéliser la clientèle, ces boutiques signent parfois des ententes d’exclusivité avec des studios, devenant ainsi le seul distributeur de certains jeux vidéo souvent très attendus du grand public.

L’Epic Games Store est l’une des boutiques ayant le plus souvent eu recours à cette pratique, depuis son lancement en décembre dernier. La plateforme ne conserve que 12 % des revenus des ventes, contre 30 % sur Steam et les boutiques Xbox et PlayStation.

Dans le cas de Glumberland, Epic Games a également offert au studio de lui garantir un certain revenu minimum.

« [Epic] nous a offert une garantie minimale sur les ventes qui équivalait à ce qu’on souhaitait obtenir si nous vendions Ooblets dans toutes les boutiques, a écrit Glumberland (Nouvelle fenêtre) le 31 juillet sur son blogue. Cela nous soulage d’un énorme fardeau d’incertitude, puisque nous savons désormais que le jeu n’échouera pas, quoi qu’il arrive. »

« Je ne savais pas que c’était aussi grave »

Ce genre d’entente profite donc aussi bien à la boutique qu’au studio, en particulier dans le cas d’un studio indépendant. Mais la situation est plus nuancée du point de vue des consommateurs.

Contrairement aux jeux vidéo vendus dans des magasins ayant pignon sur rue, les jeux vidéo dématérialisés ne peuvent pas être rassemblés dans une bibliothèque unique. Chaque client doit donc ouvrir le logiciel de la boutique où il a acheté son jeu pour pouvoir y jouer, ce qui force les joueurs à installer une multitude de logiciels et à se souvenir de la provenance de leurs achats.

Par ailleurs, les jeux exclusifs n’étant vendus que sur une seule plateforme, leur prix de vente n’est pas soumis à la fluctuation résultant de la concurrence.

Pour ces raisons, certains joueurs ont décidé de faire campagne contre les ententes d’exclusivité, qui vont selon eux à l’encontre de l’intérêt des consommateurs. Une frange plus radicale de ce mouvement de contestation est derrière les actions dénoncées par Epic et Glumberland.

« Je n’aurais jamais pu imaginer l’ampleur de la détresse que l’on peut ressentir lorsqu’on est la cible d’un groupe haineux en ligne, écrit Glumberland sur Patreon. Je ressentais déjà beaucoup d’empathie pour d’autres cibles de campagnes haineuses précédentes [...], mais je ne savais pas que c’était aussi grave. »