Des cadettes décidées à faire leur place dans un milieu majoritairement composé d'hommes

Selon la Société internationale des femmes pilotes de ligne, seulement 6 % des pilotes sont des femmes. Ces statistiques sont cependant loin de freiner les ambitions des cadettes.

On sait que ce stéréotype est là, mais ce n’est pas un problème pour moi. Les filles ne doivent pas avoir peur, c’est un milieu égalitaire basé sur le mérite et l’effort et non le sexe. Victoria Stroeder, une Saskatchewanaise de 17 ans qui suit la formation.

Cette réalité est d’ailleurs tranquillement en train de changer aux yeux de Nicole Rabjohn, une Ontarienne de 18 ans.

Je ne le vois pas comme un désavantage, de plus en plus de femmes joignent les programmes d’aviation et trouvent un emploi dans le domaine , indique-t-elle.

Pour le moment, toutes les participantes ont réussi leur examen théorique. Il ne leur reste maintenant que l’épreuve ultime avant d’obtenir le permis nécessaire pour piloter : celle de l’examen à bord de l’avion.

Après avoir complété leur examen théorique, les cadettes s'apprêtent à faire leur examen à bord de l'appareil. Photo : Samanda Brace

Une formation exigeante

La formation qui se déroule à l’aéroport de Regina comprend à la fois des séances théoriques en classe ainsi que des séances à bord d’un appareil.

Pendant qu’un groupe est sur les bancs d’école, l’autre groupe passe du temps dans les avions.

Même si c’est beaucoup de travail, on est prêtes à travailler dur pour atteindre notre but , affirme Lele Xiao, qui est originaire de l’Alberta.

Les cadettes sont toutefois unanimes sur le fait que, malgré la difficulté de la formation, elle en vaut nettement la chandelle.

Voler, c’est une expérience unique. Tu es dans les airs et tu sais que tu es en contrôle. Ça te rend fière , mentionne Victoria Stroeder.

L’école de pilotage de Regina ravie

L’école de pilotage de Regina accueille le programme des cadets de l’Aviation royale canadienne pour une deuxième année consécutive.

Il s’agit d’une belle occasion de participer au programme qui lui a tant donné, affirme la directrice générale de l’école de pilotage, Audrey Kahovec.

J’ai obtenu mon permis de pilote en faisant ce programme il y a plusieurs années. Maintenant, d’être en mesure de les accueillir deux années de suite, c’est vraiment excitant , affirme-t-elle.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert