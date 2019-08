Des feux de forêt moins nombreux, mais plus dévastateurs dans le Nord-Ouest ontarien

Deux grands feux, soit Red Lake 23 et Red Lake 39, ont largement contribué à ce résultat.

Les deux incendies, qui se sont étendus respectivement sur 96 000 hectares et 45 000 hectares, ont forcé l’évacuation de communautés autochtones.

Cette année, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) a déjà recensé plus de 300 incendies de forêt comparativement à un total de 984 incendies en 2018.

Tout dépend des conditions météorologiques. Lorsqu’il fait chaud pendant plusieurs jours d’affilée et qu’il n’y a pas de précipitation, l’indice d’inflammabilité augmente et il y a plus de chances de voir apparaître des feux de forêt , explique l’agent d’information du MRNFMinistère des Richesses naturelles et des Forêts , Chris Marchand.

Il ajoute toutefois qu’aucune tendance claire n’a été observée au cours des quelques dernières années permettant de prédire le déroulement du reste de la saison des feux de forêt qui se termine en octobre.