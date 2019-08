Les Défis du Parc misent de plus en plus sur la participation des aînés

Pour la quatrième année, Les Défis du Parc invite les personnes âgées à venir marcher entre un et huit kilomètres.

L’appel a été entendu. Au moins 125 personnes se sont déjà inscrites et se préparent activement depuis juin en marchant en groupe afin d’être prêtes pour l’événement qui se tiendra le 6 septembre.

Un plan d’entraînement accessible à tous leur a d’ailleurs été soumis par une clinique de kinésiologie.

Au sein de l’organisation, on ne voit que du positif à devenir plus inclusif. L’événement fait ainsi d'une pierre deux coups en permettant aux aînés de garder la forme en plus de briser l’isolement, selon la directrice générale des Défis du parc Marie-Josée Gervais.

Quand les aînés viennent au parc et qu’ils marchent avec nous, ils nous partagent leur histoire d’enfance, leur histoire de vie, et ce sont des partages très enrichissants pour nous aussi, dit-elle. Ils changent le paysage des Défis du Parc. On veut démocratiser l’activité physique, alors les aînés ont leur place chez nous maintenant.

Déjà 700 personnes âgées ont participé à l’événement au cours des dernières années. Les responsables des Défis du Parc souhaitent désormais que leur événement devienne multigénérationnel.

Dans cet esprit, ils invitent les enfants de moins de 5 ans et leur famille à se joindre aux aînés. Fait à noter, pour les personnes intéressées, il est encore temps de s’inscrire en vue de l’événement du 6 septembre.