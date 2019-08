Ariane Moffatt au front pour la communauté LGBTQ+

C’est la première fois de sa carrière que l’artiste participe à Fierté Montréal. Pour toutes sortes de circonstances, ce n'était pas le bon moment, car j’étais en spectacle, en studio , explique-t-elle en entrevue avec Katerine Verebely, de l’émission Le 15-18.

Ariane Moffatt ajoute que sa sortie du placard a été lente, tout comme son cheminement. Les choses se sont faites à mon rythme, mais j’aurais été prête avant. Maintenant, je me sens entièrement dégagée. Plus que jamais, je trouve qu’il y a une mouvance de toutes les [personnes] LGBTQ+ qui demandent des droits, avec raison. Je trouve que c’est totalement normal pour moi d’emboîter le pas, car les choses bougent socialement. Et, au même rythme, il y a aussi une montée de l’homophobie. Ça prend du monde au front.

Ariane Moffatt en entrevue Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Ariane Moffatt ajoute que sa vie quotidienne consiste à être une maman de trois jeunes enfants avec sa conjointe, et également à être une artiste.

C’est la continuité de ma propre [communauté], c’est-à-dire d’incarner cette belle famille homoparentale, un peu en minorité, dont j’ai envie de partager la normalité et la banalité, finalement. Ariane Moffatt

Fierté Montréal : une programmation majoritairement féminine

Le fait que la programmation des différents spectacles du festival Fierté Montréal soit composée d’une majorité de femmes réjouit Ariane Moffatt. D’autant plus que les femmes sont sorties plus tardivement du placard que les hommes.

C’est sûr que la visibilité des femmes lesbiennes est un gros manque. Pour que ce soit plus intégré, moins marginalisé, ça prend plus de représentation. C’est un travail que fait [Fierté Montréal] et que chaque femme lesbienne pourrait vouloir faire aussi. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer.

Ariane Moffatt ajoute qu’elle a été influencée par la nouvelle garde de femmes lesbiennes très assumées, créatives et dotées d'un grand sens artistique.

C’est par notre propre communauté qu’on peut être inspirées, et j’espère que je peux le faire à ma façon pour d’autres. Ariane Moffatt

Le festival Fierté Montréal se tiendra du 8 au 18 août. Outre Ariane Moffatt, la vedette américaine Ciara et l’humoriste queer Margaret Cho, Safia Nolin, Debbie Lynch-White, Claude Dubois, Florence K, Beyries, La Bronze et Alexandra Stréliski seront également à l’affiche de la programmation extérieure.