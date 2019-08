Oka et Kanesatake rencontrent leurs citoyens ce soir

À Oka, plusieurs points à l’ordre du jour concernent le litige lié au transfert de terres d’un propriétaire foncier d’Oka au conseil mohawk de Kanesatake. Parmi les résolutions, une demande de collaboration avec le conseil de bande pour trouver des solutions au conflit; un appui à la formation d'un corps policier distinct pour la communauté mohawk; et un appel aux gouvernements provincial et fédéral à intervenir dans ce dossier territorial.

Solange Gagnon, une citoyenne d’Oka, a bien l'intention d'assister au conseil. « Il faut absolument que les deux communautés se parlent, dit-elle. Et pour le moment, c'est assez acrimonieux. Il semble que notre maire veuille faire appel à la communauté mohawk [ce soir]. C'est ce que je vais encourager. »

Solange Gagnon estime que la situation a changé pour le mieux depuis la crise de 1990, mais qu'un malaise est toujours palpable. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cousineau

Solange Gagnon a vécu de près la crise de 1990. Des Autochtones, venus de partout au pays pour appuyer les Mohawks dans leurs revendications territoriales, ont campé dans la cour de sa résidence, non loin des barricades. Sa conjointe aujourd’hui décédée, l’animatrice de Radio-Canada Myra Cree, une Mohawk qui a grandi à Oka, a cofondé en 1990 le Mouvement pour la justice et pour la paix à Oka-Kanesatake.

Selon Mme Gagnon, les relations entre les citoyens d’Oka et les Autochtones ont bien changé depuis une trentaine d’années. « En 1990, la très très grande majorité était pro-maire Ouellette, dit-elle. Ils voulaient leur jouet — un deuxième neuf trous — et construire quelques condos. Je me souviens d’un citoyen, [lors d’une assemblée à l’église], qui a dit : “si sont pas contents qui s’en retournent d’où ils viennent, les maudits sauvages”. Ils étaient là depuis 1721. »

Actuellement, estime Solange Gagnon, les avis sont plus partagés, même si un malaise persiste toujours au sein des deux communautés.

Des excuses demandées

Martin Robbins dit comprendre les deux parties. Ce citoyen d’Oka est un Malécite de la région de Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent. « Je comprends les points des Mohawks, puis je suis très solidaire aux Mohawks, étant moi-même autochtone. Je peux comprendre le point du maire d’Oka. Mais je ne suis pas d’accord avec la façon dont il représente les citoyens dans le dossier. »

Martin Robbins, souhaite que le maire Pascal Quevillon s'excuse pour les propos qu'il a tenus à l'endroit de la communauté mohawk. « Quand j'entends le maire dire que s’il y a une deuxième crise d'Oka, ça sera pas d'en haut [Kanesatake] que ça va venir, mais d'en bas [Oka]. Ça, c'est pas bien nous représenter, selon moi. Parce que je pense que c'est de la provocation pure et simple.

Assemblée à Kanesatake

Une assemblée citoyenne est aussi prévue à Kanesatake ce soir pour débattre de la confiance accordée au conseil de bande. Depuis le début du conflit, des Mohawks dénoncent le manque de transparence du Grand chef Serge Simon et du conseil de bande dans ce dossier.

Dans une infolettre diffusée hier, le conseil mohawk reconnaît qu'il a fourni trop peu d'informations à la communauté au cours des derniers mois. Mais il invite ses membres à demeurer solidaires.