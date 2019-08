Le nouveau logo est composé du chiffre 25 dans un triangle de couleur bleue. Sur le dessin, on perçoit la silhouette d'un navire de guerre. Le logo original de l'équipe est également présent en miniature, tout comme la période d’activités de l’équipe, de 1995 à 2020.

On est une équipe de hockey, on dit toujours qu’on va à la guerre quand on va sur la patinoire , illustre de façon imagée le responsable des communications et du marketing à l'Océanic, Nicolas Thibeault, pour expliquer la présence du navire sur le logo.

M. Thibault a tenu à préciser sa pensée par voie de communiqué. Ce type de navire a été choisi pour représenter quelque chose d’imposant et de fort au premier regard , écrit-il.

Le nom de l’équipe fait notamment référence au nom d’un paquebot existant. Le logo original de l’équipe illustre un navire de guerre, avec des dents de requin.

On a un nouveau logo qui est au goût du jour, on a voulu raffiner un peu le tout , ajoute M. Thibeault.

Le logo est utilisé sur des produits promotionnels, comme des chandails, des épinglettes et des drapeaux. Des chandails spéciaux ayant le nouveau logo seront également portés par les joueurs lors de certaines parties de la saison.

L'Océanic n'a pas encore dévoilé les activités spéciales prévues pour son 25e anniversaire. Des entrevues ont toutefois été réalisées avec plusieurs anciens joueurs de l'Océanic pour des vidéos qui seront diffusées au cours de la saison.