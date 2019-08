Correctif à propos d'un article sur la condamnation de Pierre Dion pour propos haineux

La version originale de notre texte affirmait que Pierre Dion « avait diffusé deux vidéos de lui-même dans lesquelles il faisait notamment l'éloge d'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la fusillade qui avait fait six morts et cinq blessés graves au Centre culture islamique de Québec. »

Pierre Dion a plutôt pris la défense de Bissonnette en disant notamment qu'il avait été injustement condamné.

Nous avons également corrigé la date de publication des vidéos de Pierre Dion, mises en ligne sur YouTube les 28 et 29 janvier et non les 27 et 28 janvier 2019.

