Trois personnes perdent la vie dans un accident de la route au Nouveau-Brunswick

La GRCGendarmerie royale du Canada affirme avoir répondu à un appel d'urgence vers 11 h 30, lundi.

Arrivés sur place, les policiers ont trouvé un homme âgé de 83 ans et deux femmes, l'une de 91 ans et l'autre de 58 ans, morts sur les lieux de l'accident. Ils étaient tous originaires de l'Ontario.

L'homme de 83 ans et la femme de 91 venaient de Pickering, en banlieue de Toronto. La femme de 58 ans venait quant à elle de St. Catharines, dans la région de Niagara. La GRCGendarmerie royale du Canada ignore pour l'instant s'il s'agit de membres d'une même famille. .

Selon les premières constatations, leur automobile, qui circulait vers l'est, aurait traversé la ligne médiane et quitté la chaussée de l'autre côté de l'autoroute, avant de dévaler une falaise et de terminer sa course dans un ravin.