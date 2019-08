Facebook supprime l'événement prévoyant l'invasion de la zone 51

Le mois dernier, plus de deux millions de personnes répondaient oui à l’invitation, lancée sur Facebook, d’envahir la zone 51 le 20 septembre prochain dans l'espoir d’y trouver des extraterrestres. L’armée américaine avait tout de suite déconseillé aux gens de tenter d’entrer dans cette base militaire. La semaine dernière, Facebook a supprimé l’événement de son réseau social.

Samedi, Mathew Roberts, le créateur de l’événement intitulé Prenons d'assaut la zone 51, on ne pourra pas tous nous arrêter , a publié sur son compte Facebook la capture d’écran de l’avis de suppression de l’événement envoyé par Facebook.

Le réseau social a jugé que cet événement allait à l’encontre des standards de la communauté. Mathew Roberts n’a pas obtenu plus de détails de la part de Facebook.

De la blague au festival

Au départ, l’événement Prenons d'assaut la zone 51 se voulait une blague. Toutefois, Mathew Roberts planifie désormais d’organiser un vrai festival, dans le Nevada, où est située la zone 51, mais pas sur le site de cette base militaire ultrasécurisée, dont l’existence a longtemps été gardée secrète.

J’ai créé un autre événement [sur Facebook] auquel 15 000 personnes dit oui avant qu’il ne soit supprimé sans raison , a expliqué, au site CNet, Mathew Roberts, qui espère attirer 20 000 festivaliers le 20 septembre.

Je trouve que c’est assez irresponsable de la part de Facebook, car j’essayais justement d’amener les gens à ne pas envahir la base [militaire] , a-t-il dit.

Une base militaire très protégée

La zone 51, située dans le désert du Nevada, est depuis longtemps entrourée de mystère et est la source de nombreuses légendes urbaines. Les amateurs de chasse aux extraterrestres et de théories du complot croient que des objets volants non identifiés (OVNI) y seraient cachés.

« La zone 51 est un terrain d'entraînement pour les forces aériennes américaines, et nous décourageons quiconque d'essayer de pénétrer dans la zone », avait averti, en juillet dernier, la porte-parole des forces aériennes des États-Unis, Laura Mc Andrews.