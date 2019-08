Accident mortel sur l’A-440 : Québec veut sécuriser la voie de service

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, s’est rendu sur place mardi pour voir les lieux. C’est important de venir ici ce matin pour visualiser la scène, comprendre ce qui a pu se passer , a-t-il lancé.

Un accident est survenu lundi vers 15 h 30 sur l'autoroute 440 en direction ouest, à la hauteur du boulevard Industriel, près de l'autoroute 15, dans lequel neuf véhicules, dont deux poids lourds, ont été impliqués. Le drame a fait quatre morts et trois blessés graves.

Dans un communiqué transmis en milieu de soirée, la Sûreté du Québec a indiqué qu'un poids lourd avait heurté une voiture et a ainsi déclenché un incendie.

À court terme, le ministre Bonnardel veut améliorer la sécurité de la voie de service de l'autoroute 440, une « voie de service extrêmement importante » et comparable aux échangeurs Turcot et Décarie, selon lui. Il souligne au passage que près de 300 000 véhicules empruntent les autoroutes 15 et 440 chaque jour dans la zone où s’est produite la tragédie.

Dans ces circonstances, la voie simple, la ligne peinturée simple qui empêche les automobilistes de rentrer directement par la voie de service [sur l’autoroute] sera prolongée en amont. On va essayer rapidement de faire ça pour changer le comportement des automobilistes, pour les empêcher d’entrer à la dernière minute et d’utiliser la voie de service , a-t-il annoncé.

Il a aussi demandé au ministère des Transports d’évaluer toutes les voies de service et échangeurs où « il serait possible de peinturer cette double ligne ».

Le ministre des Transports n’exclut pas de revoir la signalisation dans la zone, si besoin est.

S’il faut emmener un panneau de signalisation aussi en amont pour les [usagers de la route] avertir qu’il y a une sortie additionnelle, on va le faire. Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel

Plus de surveillance policière

Il a aussi souhaité une meilleure surveillance policière dans la région. Oui j’aimerais cela que la Sûreté du Québec soit peut-être plus présente dans certains secteurs. Maintenant, on emmène les gens à être prudents. C’est un secteur qui est névralgique, cela ne changera pas demain matin , a-t-il déclaré.

On va agir rapidement dès qu’on aura le rapport de la Sûreté du Québec , promet-il.

François Bonnardel assure que ce carrefour autoroutier n’est pas plus problématique que d’autres. Ce secteur n’est pas plus dangereux que d’autres secteurs, d’autres échangeurs sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, à Montréal même ou ailleurs. Il y a eu une dizaine d’accidents, dont un mortel, depuis 2013. Maintenant, c’en est un majeur celui d’hier , soutient-il.

Le ministre rappelle que certaines configurations routières dans la province datent des années 1970. Il ajoute qu’il y a davantage de véhicules en circulation, mais que le bilan routier s’est amélioré au cours des dix dernières années.

Le maire de Laval Marc Demers abonde dans le même sens. Ce qu’il faut regarder c’est l’évolution de la capacité de la circulation qu’il y a ici. Ce sont des secteurs qui se développent beaucoup, alors il y a de plus en plus de circulation, de trafic. C’est rendu une artère majeure de la région métropolitaine et ce sont des enjeux qui sont regardés , a-t-il dit.