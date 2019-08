Fouilles archéologiques au centre-ville de Sherbrooke

Nous avons des obligations en vertu de la Loi dans des secteurs développés ou avec un passé historique de faire des études de fouilles archéologiques pour bien documenter à savoir s'il n'y a pas des sites particuliers avec un intérêt élevé , explique le directeur adjoint au Service des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Jocelyn Grenier.

Dans le cas du secteur des Grandes-Fourches, ce sont surtout des activités industrielles et commerciales qui ont occupé les berges au cours des deux derniers siècles, rappelle M. Grenier. Des moulins à scie, des usines de nature hydroélectrique, une microbrasserie, des dépôts pétroliers, des entrepôts de charbon ont, entre autres, occupé l'endroit.

La Ville a principalement « une obligation de documentation ». On doit documenter à certains endroits où il y a eu des implantations. C'est possible que l'on trouve des artefacts. Si c'est le cas et que certains ont une certaine valeur, on va avoir à les conserver d'une certaine façon.

Ils pourraient, par exemple, prendre le chemin du Musée de la Société d'histoire de Sherbrooke.

Advenant le cas où on retrouvait des artefacts d'importance, les travaux de construction du nouveau pont pourraient être retardés. Probablement que le secteur était peu occupé par des activités préhistoriques parce que c'était une plaine inondable et parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations dans le secteur. On doit tout de même faire des vérifications en raison du site riche qui est à proximité, celui de Brompton , ajoute M. Grenier.

Le conseil municipal a approuvé un budget de 215 000 $ pour procéder à ces fouilles. Les travaux commenceront à la fin août et devraient durer deux mois. Ils se dérouleront sur les berges entre la place Nikitotek et la rue Terrill.