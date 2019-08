Véronique Hivon ne sera pas de la course à la chefferie du PQ

Je vis le moment où ma famille a le plus besoin de moi depuis que je suis en politique et où j’ai le plus besoin d’être là pour elle , écrit-elle sans vouloir donner plus de détails par respect pour ses proches.

Aussi, l’idée de relever simultanément le défi qui requiert le plus grand niveau d’engagement en politique et de faire coexister ces deux niveaux de défis d’intensité supérieure, à la fois personnels et politiques, n’est tout simplement pas envisageable pour moi , ajoute-t-elle en précisant que son geste ne doit pas donner l'impression que le conciliation famille-politique est mission impossible .

Même si la course n’aura pas lieu avant 2020, je trouve important de donner l’heure juste à mes collègues et aux membres du Parti québécois. Cela m’apparaît d’autant plus important que je siège sur un comité de travail en préparation de ce congrès ainsi que sur le conseil exécutif national du Parti, dont les réunions reprennent au cours des prochains jours , précise-t-elle.

Députée de Joliette depuis décembre 2008, Mme Hivon rappelle qu'elle demeure plus que jamais une militante et une députée profondément engagée dans la reconstruction du parti .

Véronique Hivon s'était déjà présentée à la course à la chefferie du PQ, en mai 2016, après le départ de Pierre-Karl Péladeau. Elle avait toutefois jeté l'éponge, trois mois plus tard, pour des raisons de santé.

Le chef intérimaire du parti, Pascal Bérubé a mentionné via Twitter que sa collègue avait pris une décision difficile, motivée par des motifs familiaux. Nous comprenons sa décision. Nous pouvons toutefois continuer de compter sur elle dans notre caucus et au Parti québécois pour la suite .

Plus de détails à venir...