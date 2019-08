Éric Lapointe annule son spectacle à Osisko en lumière

L'organisation a confirmé, dans un communiqué de presse, qu'Éric Lapointe était dans l'impossibilité d'offrir son spectacle jeudi soir.

Selon le festival, il est atteint d'une laryngite chronique, qui revient chaque fois qu'il utilise ses cordes vocales de façon soutenue.

Il sera remplacé par le groupe Les Trois Accords. Les groupes 2Frères et Tito & BanJ se produiront ce soir-là comme prévu.

Une nouvelle annulation

Éric Lapointe n'en est pas à sa première annulation à la dernière minute. L'an dernier, il avait annulé sa présence au festival H2O d'Amos en raison de problèmes de santé.

Pas plus tard que le 20 juillet dernier, il annulait aussi son spectacle à la Fête du lac des Nations, en Estrie.