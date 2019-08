La Place des Arts du Grand Sudbury n'ouvrira pas en 2020

Le bâtiment, qui sera érigé au centre-ville, à l’angle des rues Larch et Elgin, abritera les bureaux et infrastructures de sept organismes artistiques et culturels locaux.

Selon le président du conseil d’administration de la Place des Arts du Grand Sudbury, Stéphane Gauthier, la construction qui devait commencer au printemps a été retardée par certains défis de nature logistique.

Comme dans tout projet de construction, surtout une salle de spectacle où on veut que ce soit insonorisé, où il y a une gare de triage à proximité, un train qui passe souvent dans la journée, on construit sur la ligne de propriété. En construisant sur la ligne, en additionnant de l’isolant d’une certaine épaisseur, on n’est plus sur notre terrain. [Il faut faire] des négociations, beaucoup de travail technique pour s’assurer qu’on a l’édifice qu’il nous faut , a-t-il expliqué mardi matin en entrevue à l’émission Le Matin du Nord.

Le directeur général de la Place des Arts du Grand Sudbury, Léo Therrien et le président de l'organisme, Stéphane Gauthier, n'envisagent pas de défis majeurs dans la construction de l'édifice. Photo : Radio-Canada / Michel Laforge

Le retard rendra donc impossible l’ouverture officielle de l’édifice en 2020, comme cela avait été prévu.

Ouvrir [en 2020], c’est peut-être un bien grand mot, parce qu’il y a une période d’adaptation. Ce sont quand même des installations techniques. Le temps de faire un spectacle avec des ouvertures officielles, il faut avoir testé les salles et le matériel, s’assurer que tout roule, que tout va bien, donc déménager [en 2020], oui, mais emménager, peut-être pas tout de suite. Si la construction peut être terminée en décembre 2020, ça va être parfait. On ne peut pas demander mieux. Stéphane Gauthier, président du conseil d’administration de la Place des Arts du Grand Sudbury

Un plan de contingence?

Le directeur général de la Place des Arts, Léo Therrien, indique que les organismes membres du Regroupement des organismes culturels de Sudbury (ROCS) devront tous s’ajuster en fonction de l’évolution des travaux de construction.

C’est sûr que s’il y a des délais, ils vont attendre, parce qu’ils ont des saisons qui se terminent au printemps ou à l’été 2021, donc ils vont rentrer plus vite ou plus tard. Avec le temps, on va [mieux savoir] si on termine une saison à la Place des Arts ou si on lance une saison à la Place des Arts , affirme-t-il.

Des travailleurs préparent l'installation des câbles de fibre optique grâce auxquels l'édifice de la Place des Arts du Grand Sudbury aura accès à Internet. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pas de gros défis de construction anticipés

La Place des Arts du Grand Sudbury sera située non loin de l’École d’architecture McEwen, dont la construction a également accusé des retards notamment en raison de problèmes de drainage.

Mais M. Therrien ne croit pas que les mêmes défis se poseront dans le cas de la Place des Arts.

Le travail de préparation du terrain a été fait à l’automne. S’il y avait des surprises sur le terrain, on les aurait trouvées. On ne creuse pas comme cela a été fait à l’École d’architecture , note-t-il.

M. Gauthier ajoute que même si certains des matériaux qui seront employés lors de la construction sont uniques , le constructeur choisi est très très ambitieux, veut respecter le calendrier et dit que son équipe va être sortie en décembre 2020 .

On ne prévoit pas de difficultés, le constructeur n’entrevoit pas de problèmes techniques , fait-il savoir.

Les installations de la Place des Arts : une salle de spectacle

un studio multifonctionnel

un centre artistique de la petite enfance

une zone jeunesse

une galerie d’art

un bistro avec scène et terrasse

une boutique-librairie

des espaces de bureau

L’édifice s’étendra sur 3700 mètres carrés et le coût de sa construction est estimé à 30 millions de dollars.