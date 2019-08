Une athlète de Brigham couronnée meilleure bûcheronne au Canada

La résidente de Brigham a obtenu ce titre au championnat canadien Stihl Timbersport à la fin juillet.

Ce titre est le couronnement de plusieurs années d'efforts pour l'athlète de 24 ans. J'ai commencé avec l'équipe de McGill il y a huit ans. C'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement et d'expérience. Ça demande beaucoup de force et de technique. C'est avec l'entraînement que l'on devient meilleure.

Les compétiteurs s'affrontent dans des épreuves de coupe à la hache, de scie à la main, de scie mécanique et de tir à la hache.

L'athlète, qui évolue au niveau professionnel depuis quatre ans, doit rivaliser d'ingéniosité pour réussir à s'entraîner. Normalement, il faudrait que je m'entraîne deux ou trois fois par semaine. Ce n'est pas toujours facile parce que ça demande des installations avec du bois et de l'équipement. Je fais aussi de l'entraînement plus physique comme du vélo ou de la course pour compenser quand je ne peux pas faire de l'entraînement avec du bois.

Même si Stéphanie Bélanger-Naud ne vient pas d'une famille de bûcherons, reste que le maniement des outils ne lui fait pas peur. Par contre, j'ai été élevée sur une ferme laitière, alors le travail manuel et travailler dehors, je suis habituée.

Ses compétitions l'ont amenée un peu partout aux États-Unis et d'un océan à l'autre du Canada.

L'étudiante à la maîtrise en sciences animales s'est également classée deuxième au Championnat du monde.