Le niveau du lac Saint-Charles en forte baisse

L’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord (APEL) lance un appel à la population après avoir constaté une baisse « drastique » du niveau de l’eau au cours des derniers jours.

On est très heureux d’avoir eu un beau mois de juillet, tout le monde a pu en profiter. Cependant, quand on a chaud, quand nos pelouses ont chaud, on fait énormément usage d’eau pendant l’été. C’est souvent une période de pointe. C’est sûr que ça a un impact sur le réservoir qu’est le lac Saint-Charles , explique la directrice de l’organisme Mélanie Deslongchamps, en entrevue à l’émission Première Heure.

L’organisme a écrit un message sur sa page Facebook en guise de sensibilisation.

Tout en précisant que la situation n’est pas « nécessairement très grave », Mélanie Deslongchamps veut sensibiliser la population à faire sa part pour réduire la consommation d’eau.

On a encore vu des gens qui utilisent l’eau pour nettoyer leur asphalte notamment , constate la directrice de l'APEL.

Les périodes de sécheresse arrivent habituellement plus tard dans l’été, à la fin août ou au début septembre, ajoute-t-elle.

Des averses sont prévues à Québec à compter de mercredi, mais Mélanie Deslongchamps ne sait pas si les précipitations seront suffisantes pour améliorer le niveau du lac.