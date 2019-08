Les plastiques agricoles s’accumulent dans l’Est-du-Québec

Sur les fermes, plusieurs producteurs utilisent des plastiques souples pour enrober les balles de foin.

Un producteur agricole qui a choisi d’enrober ses balles rondes, c’est 2000 balles rondes, ça prend 40 ou 45 rouleaux de plastique souple , calcule le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

C’est un plastique qui allait à l’étranger, avec l’arrêt que la chine a fait, on se retrouve avec des ballots de plastique souple très présents chez Bouffard, Gaudreau et Cie, ceux qui desservent ce plastique-là , observe Solange Morneau, directrice par intérim de Co-éco, à Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Recyc-Québec a été sensibilisé à cette difficulté-là qui touche beaucoup l’Est-du-Québec et a demandé deux études pour les régions où on retrouve ce plastique , poursuit-elle. Elle ajoute que Recyc-Québec a déjà pris comme exemple des initiatives de recyclage du Bas-Saint-Laurent, où certains producteurs de la MRC de Kamouraska et des Basques, par exemple, remettent des plastiques « propres » admissibles au recyclage.

Par contre, ce recyclage amène des coûts pour les producteurs, qui ne reçoivent pas de compensation financière.

Il faut s’asseoir tout ensemble, les MRC, les maires, les députés de région, pour trouver de solutions qui vont perdurer dans le temps, mais il ne faut pas refiler la facture à nos producteurs agricoles , plaide Gilbert Marquis.

Recyc-Québec doit remettre un deuxième rapport sur l’état de la situation cet automne.