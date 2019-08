Des propriétaires de condos en Nouvelle-Écosse s'opposent aux locations à court terme

L'édifice The Anchorage a été construit par le promoteur immobilier Francis Fares. Il fait partie du projet immobilier Kings Wharf sur le front de mer à Dartmouth, dans la région d'Halifax.

L'immeuble compte 88 unités de logement.

Le promoteur Fares and Co. Development est demeuré propriétaire de 35 de ces unités dans le but de les louer à court ou à long terme. Plusieurs de ces unités sont donc annoncées dans des sites de location à court terme, comme Airbnb.

C'est là que le bât blesse, selon les propriétaires de condos qui ont acheté un logement dans l'édifice The Anchorage. Depuis un an, le conseil de copropriété de l'immeuble cherche à empêcher le promoteur de louer des unités à court terme.

Dans le procès-verbal d'une rencontre du conseil de copropriété, obtenu par Radio-Canada, on peut lire que les propriétaires souhaitent protéger le statut et la valeur de leur propriété.

Quatorze unités étaient annoncées sur la plateforme Airbnb, selon le procès-verbal d'une rencontre du conseil de copropriété, en août 2018. La majorité [des unités] sont offertes par le promoteur, mais plusieurs propriétaires de condominium annoncent également leur unité sur Airbnb , mentionne le document.

Le procès-verbal de mai 2019 décrit un échange long et acrimonieux sur la question [...] de la location à court terme entre les membres du conseil de copropriété.

Le promoteur Fares and Co. Development refuse de parler du contenu du procès-verbal, affirmant qu'il s'agit d'un document confidentiel. Nous ne ferons aucun commentaire, car l'arbitrage est un processus confidentiel , explique dans un courriel Laurie Coring, la directrice du marketing de l'entreprise.

En Nouvelle-Écosse, les différends impliquant des propriétaires de logements en copropriété peuvent être soumis à l'arbitrage.

Plusieurs propriétaires de la région d'Halifax tentent de limiter la présence d'Airbnb. Ils allèguent que la location de résidences à court terme cause de plus en plus de problèmes dans leur voisinage.

Avec des informations de Jack Julian, de CBC