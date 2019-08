L’Association jeunesse fransaskoise voit grand à la foire estivale Saskatoon Exhibition

L’agent de communication de l’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise , Shawn Jobin, se dit bien heureux d’avoir été en mesure d’assurer une présence fransaskoise lors de l’événement.

Chaque année, l’organisation nous invite à faire partie de la parade. C’est important d’être visible et avoir une présence jeunesse, c’est quelque chose d’intéressant , souligne-t-il.

Le Saskatoon Exhibition, c’est un des plus grands événements dans la province. On a rêvé grand, et on a réussi. [...] Les étoiles se sont alignées pour nous cette année, on va avoir une belle visibilité. Shawn Jobin, agent de communication de l'Association jeunesse fransaskoise

L’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise aura notamment son propre kiosque durant la fin de semaine, ce qui permettra aux Fransaskois de se faire connaître davantage auprès de la communauté anglophone, en plus de parler de la programmation 2019-2020 de l’organisme.

Une disco silencieuse est aussi du nombre des activités qui seront proposées aux visiteurs qui se rendront au kiosque.

Les gens vont avoir des écouteurs sans fil avec trois chaînes qui jouent des chansons différentes. Ils vont pouvoir danser en écoutant de la bonne musique francophone , explique Shawn Jobin.

L’ AJFAssociation jeunesse fransaskoise offre aussi la possibilité de participer à une activité particulière le samedi 10 août dans le cadre de l'initiative Prends ta place. Des équipes seront amenées à parcourir le centre-ville de Saskatoon à la recherche de services en français.

On est une dizaine de francophones qui se retrouvent au centre-ville, on est identifié avec le même chandail et on va à la rencontre des entreprises. On veut identifier celles qui offrent des services en français ou des personnes qui peuvent parler français , précise-t-il.

Le Saskatoon Exhibition se déroule du 6 au 11 août.