Louis Robert optimiste à son retour au travail, même si des problèmes subsistent

L’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert, qui avait été congédié par le gouvernement du Québec avant d’être réintégré, est de retour au boulot, mardi. Il affirme rester au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) « pour compléter des projets en cours » et pour ne pas payer « pour des erreurs commises par d’autres ».