Une nouvelle initiative pour lutter contre la pollution des cours d'eau

Depuis 1999, le comité d’intendance du ruisseau Junction mène des séances régulières de nettoyage du cours d’eau au printemps. Le groupe a déjà recueilli plus de 82 000 kilogrammes de déchets.

Les chariots, les pneus et les pièces de véhicules font partie des objets que nous trouvons le plus fréquemment , affirme la directrice générale du comité, Miranda Virtanen.

Miranda Virtanen est directrice générale du comité d'intendance du ruisseau Junction. Photo : CBC/Angela Gemmill

Mais grâce à une récente subvention du gouvernement fédéral, le groupe compte passer à la prochaine étape en répertoriant les déchets. Leur nature, leur quantité et leur emplacement seront notamment enregistrés.

Avec ce genre d’information, nous pourrons élaborer des programmes plus adaptés à des endroits précis. Par exemple, si on trouve beaucoup d’emballages de nourriture ou des gobelets de café, on pourra cibler les écoles et les centres communautaires de la région et fournir des informations pour permettre aux gens de changer leurs habitudes , fait savoir Mme Virtanen.

Ce sont les bénévoles du groupe Plastic-Free Greater Sudbury qui se chargeront de l’enregistrement des données liées aux déchets recueillis.

La coprésidente du groupe, Liz Anawati, explique qu’un numéro d’identification sera attribué à chaque objet trouvé, peu importe sa grandeur.

Elle espère que la nouvelle initiative permettra aux Sudburois de se rendre compte de l’impact négatif des articles en plastique à usage unique, qui constituent, ajoute-t-elle, la majeure partie des ordures retrouvées le long des cours d'eau.

Les gens ne se rendent pas facilement compte de l’ampleur du problème lorsqu’ils ne le voient que de très loin , dit Mme Anawati.

Lorsqu’on prend des photos de piles d’articles en plastique classés en catégories différentes et ayant chacun un numéro, les gens peuvent voir cela et voir que le problème est réel et présent tout près de chez eux. Liz Anawati, coprésidente du groupe Plastic-Free Greater Sudbury

Les sacs d'emballage de nourriture de restauration rapide constituent une grande partie des déchets retrouvés le long du ruisseau Junction. Photo : Plastic-Free Greater Sudbury

Mme Anawati estime que très peu de personnes se rendent compte du fait que le ruisseau Junction ainsi que d’autres cours d’eau de la région se déversent dans le lac Huron, et que les déchets qui s’y trouvent finissent ainsi par atteindre l’océan Atlantique.

Les gens voient des tortues de mer coincées dans du plastique, des montagnes d’ordure aux Philippines. Notre travail est de montrer que le problème existe ici chez nous aussi , conclut-elle.

Plastic-Free Greater Sudbury publiera son rapport final en 2021.