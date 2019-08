Une Foire brayonne réussie malgré les craintes, selon les organisateurs

La présidente du comité organisateur, Carole Martin, se dit très satisfaite dé déroulement du festival. Après avoir rencontré leur lot de défis et d’embûches lors de l'organisation de cette édition, les organisateurs respirent.

À trois semaines du lancement de la Foire,les organisateurs lançaient un appel au public, face à la vente décevante des billets. On craignait alors de devoir annuler certains spectacles.

Carole Martin affirme que les billets se sont très bien vendus suite à la suite de cette sortie publique. Elle était heureuse de voir la population au rendez-vous lors de ce grand événement régional.

Plus de 2500 passes ont été vendues lors de la 41e édition de la Foire Brayonne. Photo : Facebook / @Foirebrayonne

La présidente indique que plus de 1100 laissez-passer ont été vendus durant la première journée de la Foire. Ils se sont ajoutée aux près de 1 400 laissez-passer qui avaient déjà été achetés durant les jours précédents la Foire.

Le public a répondu et on peut le voir avec les 2 500 bracelets qu'on a vendus, tous âges confondus , affirme-t-elle, enthousiaste. C'est vraiment excellent !

La météo a été très clémente pendant la fin de semaine, ce qui a encouragé les familles de la communauté à participer à l'événement. Cette édition a été marquée, selon la présidente, par de nombreux moments forts en famille et entre jeunes.

Une petite fille mange une ploye à la Foire brayonne (archives). Photo : Radio-Canada

Je pense que la nouvelle formule pour le spectacle Parking 2.0 a plu à beaucoup de gens et pour diverses raisons. Les familles ont pu y venir avec les enfants et l'atmosphère était très familiale. On m'a dit que c'est ce que les gens ont aimé , précise Mme Martin.

Le traditionnel défilé de la foire était aussi au menu. Des chars allégoriques décorés et prêts à faire du bruit se sont étirés sur 2 kilomètres. Des centaines de personnes se sont déplacées pour les voir passer, sur la rue Victoria, au centre-ville.

Je crois que les gens ont vraiment aimé cette nouvelle formule de la Foire et je crois que c'est une formule gagnante à reprendre, à améliorer, pour les éditions à venir , constate Carole Martin.

Le comité organisateur doit se réunir bientôt afin d'évaluer officieusement le déroulement de la formule abrégée du festival adoptée cette année. Des décisions seront alors prises au sujet de la 42e édition du festival, l'an prochain.

On est plusieurs qui diraient que oui, on recommencerait demain matin. D'autres ont besoin de se reposer et de prendre un peu de recul avant de décider s'ils veulent s'impliquer dans la prochaine édition ou non , explique Mme Martin.

Le bénévolat, moins populaire qu'avant?

La Foire Brayonne n'est pas à l'abri du manque criant de bénévoles qui se fait ressentir dans de nombreux événements à travers le pays.

Il s'agissait en fait de la plus grande difficulté à laquelle ont fait face les organisateurs cette année, reconnaît Mme Martin.

C'est une réalité qui s'en vient un peu difficile

Elle croit qu'un certain retard dans l'annonce de la tenue et des détails de l'événement, cette année, a pu avoir des répercussions négatives sur le recrutement de bénévoles. Les organisateurs espèrent corriger le tir l'année prochaine.