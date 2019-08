Les funérailles de Jocelyne Roy Vienneau auront lieu jeudi

Mme Vienneau est décédée à l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst le 2 août. Elle luttait depuis plusieurs mois contre un cancer.

Mercredi, la famille recevra parents et amis à la Maison funéraire Héritage à Beresford, près de Bathurst, de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h.

Les funérailles, jeudi, commenceront à 11 h.

Jocelyne Roy Vienneau n’avait que 63 ans. Elle était la 31e lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick et la première Acadienne à occuper le poste de représentante de la reine pour la province.

Originaire de Robertville, dans la région Chaleur, l’Acadienne a aussi été une des premières femmes à obtenir un diplôme en ingénierie à l’Université de Moncton. Elle a également été la première femme laïque à être vice-rectrice d’un campus de l’Université de Moncton et la première femme à diriger un collège communautaire francophone au Nouveau-Brunswick.

Outre sa mère et son époux, Mme Roy Vienneau laisse dans le deuil deux enfants en plus d’un frère et de sept soeurs.

Les détails concernant l'intérim jusqu'à la nomination d'un autre lieutenant-gouverneur ne sont pas encore connus. Il revient au gouvernement fédéral de nommer un intérimaire.

Toutes les activités officielles prévues à la Résidence du gouverneur sont annulées jusqu’à avis contraire.