Une tornade qui se fait toujours sentir un an plus tard à Alonsa

Le temps chaud et humide du long week-end d’août est source d’inquiétude et rappelle de mauvais souvenirs à certains résidents de la petite ville d’Alonsa, dans l'ouest du Manitoba, frappée par une tornade en août 2018 .

Le 3 août 2018, le passage d'une tornade de catégorie F4 avait causé la mort d'un homme de 77 ans, en plus de détruire plusieurs bâtiments.

Le souvenir de son oncle, Jack Furrie, trouvé mort dans sa petite maison de ferme bouleverse toujours Mike Brown, éleveur de bétail et conseiller de la municipalité rurale d’Alonsa.

« C’était terrible le jour où ça s’est produit. J’étais sur place lorsqu’ils l’ont trouvé ce soir-là. C’est l’une de ces choses que vous ne voulez pas imaginer », dit M. Brown dont un autre oncle et une tante ont pour leur part vu le toit de leur demeure arraché par la tornade.

Et le temps chaud et humide, à l'origine de conditions météo incertaines, cause encore beaucoup d'inquiétude dans la population locale.

« C’est toujours au fond de mon esprit. Maintenant, quand il y a du temps chaud comme nous avons eu, et qu’une tempête pourrait se produire, tout le monde surveille attentivement », dit-il.

Encore des débris

La tornade a aussi laissé de nombreux débris sur son passage. Un an plus tard, les résidents d’Alonsa continuent de nettoyer, car il reste encore beaucoup à faire.

Tracteurs, structures en bois, vitres et autres véhicules routiers se sont retrouvés dans le lac Manitoba.

La province a déployé une pelle mécanique flottante à deux reprises pour nettoyer les débris le long de la plage, mais les plus gros articles restent immergés dans l’eau, mentionne M. Brown.

Annie Richard, qui vit à environ six kilomètres de l’endroit où la tornade a touché le sol, souligne pour sa part que même si la plage a été nettoyée pour les campeurs et les vacanciers, ses enfants n’iront pas à l’eau.

« Je ne me sentirais pas en sécurité, dit-elle. [...] Beaucoup de familles campent là-bas chaque été, mais avec la quantité de verre, de bois, de clous et de vieux tracteurs et véhicules dans le lac, je ne me sentirais pas à l’aise de nager là avec les enfants. »

La tornade qui a frappé la localité rurale avait touché le sol pendant au moins 20 minutes, selon Environnement Canada.

Le tourbillon qui s’est déplacé au-dessus du lac Manitoba pourrait avoir fait 800 mètres de large lorsqu’il a traversé Alonsa et ses environs.

Avec les informations de Marianne Klowak