Londres se tourne finalement vers Washington pour défendre le détroit d'Ormuz

Le changement de cap de Londres correspond à la politique du nouveau premier ministre Boris Johnson, plus proche de son allié américain Donald Trump.

Le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a ainsi indiqué que Londres devait répondre à une « menace grandissante » et souhaitait « construire une vaste alliance internationale ».

Le 22 juillet dernier, l'aspirant premier ministre britannique et chef de la diplomatie d'alors, Jeremy Hunt, avait explicitement déclaré : Londres ne participera pas à la politique de pression maximale des États-Unis, car nous restons déterminés à sauvegarder l'accord nucléaire iranien .

Londres proposait alors à ses alliés européens de mettre en place leur propre mission de protection.

À Washington, le département de la Défense a salué le changement de cap britannique. Il s'agit d'un défi international et nous avons hâte de collaborer avec la Royal Navy et d'autres partenaires et alliés qui partagent l'objectif commun d'assurer la libre circulation du commerce , a dit une porte-parole du Pentagone dans un communiqué.

Deux bâtiments de la marine britannique sont actuellement déployés dans le Golfe, un destroyer, le HMS Duncan, et la frégate HMS Montrose.

Le mois dernier, les gardiens de la Révolution iranienne ont arraisonné un pétrolier britannique, le Stena Impero, à proximité du détroit d'Ormuz, lui imputant des violations du code maritime.

Deux semaines plus tôt, les forces britanniques avaient saisi près de Gibraltar un tanker iranien accusé d'avoir violé les sanctions imposées à la Syrie.

Un cinquième du commerce mondial de pétrole transite par le détroit d'Ormuz.