Fin des cours magistraux à l'Institut Desgraff à Sherbrooke

Une façon pour l'école de traverser ce que le fondateur de l'Institut, David Deschênes, qualifie de « tempête ».

En effet, cet hiver des étudiants et un ancien enseignant avaient affirmé, dans un reportage de La Facture, que la formation offerte n’était pas adaptée à l'industrie du jeu vidéo, que les logiciels et les techniques enseignées étaient désuets et que l'Institut promouvait de faux partenariats de placements avec de grandes entreprises, le tout, pour attirer les étudiants.

La réputation de l'entreprise en a pris pour son rhume.

Il a fallu rassurer des personnes, des parents et leur expliquer que ce n’était que l’opinion de certaines personnes. Il y a des gens satisfaits chez Desgraff, il y en a beaucoup et même que certains l’étaient et ont changé d’idée en cour de chemin. C’est plate, mais on a pris ce temps-là pour pousser notre réflexion et se demander comment rendre notre clientèle plus heureuse , admet David Deschênes.

Poursuite bientôt abandonnée

Le fondateur de l’Institut a confirmé à Radio-Canada que la poursuite au civil de 460 000 dollars pour diffamation, qu’il avait intenté contre Étienne Lessard-Lafond, est en voie d’être abandonnée.

Ce dernier précise toutefois que les avocats doivent encore négocier quelques formalités.

David Deschênes lui reprochait d'avoir tenu des propos diffamatoires sur Internet qui auraient entaché sa réputation et celle de son entreprise.

Un dénouement qui réjouit M. Lessard-Lafond.

Je n’ai jamais voulu écrire mon avis pour entreprendre une campagne de salissage. Cela n’a jamais été mon but. Ce que j’ai fait c’est de dresser un portrait réaliste du service que j’ai reçu chez Desgraff. On est des consommateurs, on gagne de l’argent pour consommer, alors je crois qu’on est en droit de juger si on a vécu une bonne expérience ou non [...] et qu’il est important d’en parler quand ce n’est pas satisfaisant souligne-t-il.

L’Institut Desgraff souhaite recruter cinq à six étudiants pour les cours magistraux à Longueuil et une dizaine pour ceux en ligne.