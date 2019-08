De plus en plus de vols dans les succursales de la LCBO à Ottawa

La police d'Ottawa ne révèle aucun chiffre, mais confirme que les vols répertoriés ont augmenté. Nous avons remarqué une tendance à la hausse , constate l'inspecteur Tim Hodgins.

En mars dernier, le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), qui représente les employés des magasins de la LCBOl, a déclaré en mars à CBC avoir perdu jusqu'à 77 millions de dollars en articles volés dans l'ensemble de la province en 2018.

Les employés n'interviennent pas

La présidente de la Division des employés de la régie des alcools (LBED), Jennifer Van Zetten, indique que les employés sont formés pour ne pas intervenir lorsqu'ils sont témoins d'un vol. Nous ne voulons pas qu'ils se mettent en danger , justifie-t-elle.

Karen Nielsen, une ancienne travailleuse sociale à la tête de HighJinx, un magasin du centre-ville d'Ottawa qui sert également de refuge pour les personnes à faible revenu et les sans-abri, estime que cette politique rend les vols plus faciles dans les magasins de la LCBOLiquor Control Board of Ontario .

Elle a travaillé avec des personnes accusées de ce type de crime.

[La LCBO a] une politique qui repose sur le fait que les employés n'interviennent pas pour des raisons de sécurité, ce que je soutiens totalement , mentionne Mme Nielsen. Mais les gens le savent, alors c'est une cible facile.

Une question de priorités

Du côté du service policier, l'objectif est de réduire les vols dans les commerces au détail. Cependant, les infractions non violentes ne sont pas traitées de la même façon que les crimes violents.

La violence armée est très marquée dans cette ville, comme dans d'autres métropoles. Les infractions non violentes reçoivent donc un niveau de ressources en proportion de leur gravité , explique l'inspecteur Tim Hodgins.

C'est la LCBOLiquor Control Board of Ontario , et non la police, qui devrait être responsable de dissuader les vols, estime pour sa part Karen Nielsen.

Je pense que si [la LCBO] pouvait empêcher ces vols de se produire, nous n'aurions pas à faire de suivi. Cela économiserait des ressources importantes pour notre ville, qui pourraient être utilisées pour augmenter la présence de policiers communautaires , évalue-t-elle.

Augmenter la sécurité

De son côté, la LCBOLiquor Control Board of Ontario a déclaré par voie de communiqué qu'elle allait renforcer la sécurité dans certaines succursales, en implantant une « technologie de pointe » et en donnant une formation obligatoire au personnel.

La société de la Couronne ontarienne a également retenu les services de 3 Sixty Risk Solutions, basée à Almonte, pour assurer la sécurité de ses magasins dans le nord, l'est et l'ouest de la province. Cette entreprise fournit actuellement des services similaires dans l'industrie du cannabis.

Par ailleurs, un sous-comité de la santé et de la sécurité – composé de membres du personnel de la LCBOLiquor Control Board of Ontario – et du syndicat a été créé en juillet pour aborder les préoccupations du personnel et la sécurité des clients.

Nous travaillons ensemble pour faire en sorte que nos employés, tant dans les succursales que dans nos communautés, soient en sécurité quand ils font leurs achats à la LCBO , assure Jennifer Van Zetten.

D'après les informations de CBC