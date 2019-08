15 parcs provinciaux offrent gratuitement des cours de survie en forêt

Le programme couvre six thématiques, dont un cours de survie en forêt 101 et la planification avant le départ, souligne le spécialiste en loisirs et en interprétation des parcs provinciaux en Saskatchewan, Joe Milligan.

« Assurez-vous d'informer quelqu'un qui est responsable de vos projets, où vous irez et combien de temps vous serez parti », dit Joe Milligan.

Le cours précise aussi la liste d’éléments à inclure dans son sac à dos.

Joe Milligan conseille aux aventuriers d’amener avec eux suffisamment de nourriture, des collations, de l'eau (au moins un litre par personne), deux ou trois outils pour allumer un feu, tels que des allumettes, un silex et un briquet.

« Nous fournissons aux gens non seulement les connaissances, l'expérience, les compétences, mais surtout la confiance nécessaire pour profiter pleinement des attraits de la Saskatchewan », ajoute-t-il.

Même si une randonnée en plein air n'est prévue que quelques heures, M. Milligan encourage également les gens à apporter avec eux des vêtements de rechange, une couverture réfléchissante, une lampe de poche et une trousse de premiers soins.

À écouter aussi : La survie en forêt

Un ours noir Photo : iStock

Quoi faire en cas de rencontres avec un ours

Toutes les mauvaises rencontres avec des ours se produisent lorsque l'animal est surpris, observe Joe Milligan.

Pour les éloigner, il suggère de « faire beaucoup de bruit et voyager en groupe ».

« Parler à voix basse, se faire grand et ne pas regarder directement l'ours dans les yeux » sont les meilleurs moyens de s’en tirer indemnes, dit-il.

Avec les informations de Daniella Ponticelli de CBC