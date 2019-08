Des travaux pour sécuriser les berges de la rivière Petite Décharge

La Ville d'Alma a dévoilé lundi après-midi son projet d'aménagement de la rivière Petite Décharge, à la suite de la découverte de fissures inquiétantes dans le mur sud et de l'effritement du mur nord.

Une piste cyclable et un sentier piétonnier seront aménagés. Le parc à chien sera quant à lui déplacé.

Les travaux les plus importants se feront directement dans le secteur de la rivière.

On va couper le haut des murs existants et on va faire un empierrement naturel par-dessus d’autres murs, avec une bande végétale sur le dessus pour retenir également les infrastructures.

Frédéric Tremblay, conseiller municipal