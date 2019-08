Dieppe fait vivre la magie du Nouveau-Brunswick à ses nouveaux arrivants

Pour de nombreux immigrants, la fête du Nouveau-Brunswick est l'occasion de rencontrer des gens de leur nouvelle région et de faire des activités typiquement canadiennes.

À Dieppe, la famille Ali, immigrée au pays du Pakistan, a vraiment profité de sa journée de congé qui a été soutenue par un beau soleil, lors des nombreuses activités qui ont pris part au Parc Rotary.

Mes enfants, ils sont nés ici. Je voulais qu'ils fassent les activités qui sont faites par les Canadiens , dit Usman Ali, arrivé au Nouveau-Brunswick avec sa famille depuis quatre mois. Il croit avoir trouvé sa place, ici.

Usman Ali veut que ses enfants, qui sont nés au Canada, aient une vie semblable à leurs confrères canadiens. Photo : Radio-Canada

C'est un travail en ingénierie qui a apporté le père de famille à considérer Dieppe. Il aime la ville, l'endroit, les gens. Il veut profiter des activités du genre pour faire tomber les barrières entre les cultures et contrer les préjugés dont font face les immigrants.

Pour que les gens reconnaissent que nous aussi, on vient du Canada, on immigre au Canada et on ajoute dans l’économie du Canada , dit M. Ali.

La famille Ali n'est pas la seule à attendre patiemment la fête du Nouveau-Brunswick pour plonger dans cette nouvelle culture.

Sébastien Rouchouse est venu de France avec sa famille pour s'installer dans la province il y a de ça près de quatre ans. Cette fête annuelle est pour eux une occasion en or de participer activement à la vie de leur communauté d'adoption.

La famille Rouchouse s'en tire bien à Dieppe et la ville est devenue depuis longtemps leur nouvelle maison. Photo : Radio-Canada

On sent qu'on fait partie d'une communauté. C'est dans des moments comme ça qu'on sent que la ville se rassemble, que les familles se rassemblent. Il y a un très bon esprit , dit M Rouchouse.

Une tradition attendue

Les résidents de Dieppe profitent de la fête du Nouveau-Brunswick en grand nombre et savent faire grouiller le parc Rotary de Saint-Anselme.

L'agente communautaire de la ville de Dieppe, Julie Bélanger, a adoré s'impliquer dans l'organisation de cette fête et pour elle, voir la communauté se mélanger dans le but de célébrer, c'est un cadeau.

Julie Bélanger, agente communautaire pour la ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

Ce qui lui donne un sourire, c'est quand les gens appellent à la municipalité les semaines avant la tenue de l'événement, pour s'assurer que leurs activités préférées sont toujours au programme.

C'est vraiment plaisant parce qu'ils nous appellent une semaine avant pour demander si on va toujours avoir l'amazing race. C'est vraiment familial , dit Mme Bélanger.

L'agente se réjouit aussi de la belle température à laquelle ils ont eu droit lundi.

En plus la météo est vraiment clémente avec le vent, pas de maringouins, c'est vraiment l'idéal , dit-elle.

Mais malgré le soleil cuisant de lundi, la ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor n'a pas pu résister: elle devait enfiler son gros manteau aux couleurs du drapeau du Nouveau-Brunswick.

« Mais je dois vous dire, chaque fois que je porte mon chandail, j'ai toujours des beaux sourires de tout le monde dans le coin. Alors j'ai toujours bien hâte de porter mon chandail », dit la ministre.

Selon les renseignements de Louis-Philippe Leblanc