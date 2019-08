Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la tordeuse des bourgeons de l'épinette touche quatre fois plus de territoire en 2019 qu'en 2012.

Elle fait plus particulièrement des ravages dans le secteur du lac Kénogami. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a d’ailleurs choisi d’entreprendre la coupe des arbres touchés, après 14 rencontres avec les locaux.

Ce sont près de 1200 villégiateurs et résidents permanents qui sont touchés.

C'est un plan qui va se dérouler sur une période de deux ans. On parle d'une récolte de 675 000 mètres cubes de bois : 80 % des résineux et 20 % des feuillus. Donc, uniquement cette année, on parle d'environ 380 000 mètres cubes de bois. Nicolas Bégin, porte-parole du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

La seule façon d'enrayer une épidémie de tordeuse est d'abattre les arbres atteints.

Un papillon de la tordeuse des bourgeons de l'épinette sur une branche. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Des travailleurs vont donc essayer de couper le bois qui a encore une certaine valeur forestière.

Il faut aller le récolter avant justement que ce bois, qui a encore une valeur de transformation, ne soit plus bon. Le plan de match derrière tout ça, c'est qu'il faut le faire dans un certain laps de temps sinon le bois ne sera plus utilisable , explique Nicolas Bégin.

Après les coupes, le ministère va procéder à un reboisement afin de faciliter la régénération de la forêt du lac Kénogami.

À lire aussi : Une 10e année de lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette

Selon le reportage de Mélissa Savoie-Soulières