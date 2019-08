À vos souhaits, la saison de l’herbe à poux commence

L’auteur du livre 50 plantes envahissantes, Claude Lavoie, rappelle que ce sont des milliards de grains de pollen de l’ambroisie qui peuvent s’envoler dans l’air pour un seul plant. On parle souvent de 20 grains de pollen par mètre cube d’air pour un plant , précise-t-il.

Celui qui est aussi professeur titulaire à l’Université Laval ajoute que l’herbe à poux pousse généralement dans des conditions difficiles, dans les terrains en friche et qu'elle ne tolère pas l’ombre.

C’est au moment de la floraison, vers la fin juillet et le début août, que les effets négatifs se font le plus sentir chez l’humain. Cette année, la grande quantité de neige reçue au cours de l’hiver est un élément favorable à la floraison de l’herbe à poux, comme le souligne le docteur Antony Ham Pong de la région d’Ottawa.

Comment s’en départir? Arracher manuellement les plants ou les tondre avant la floraison (tonte à la fin juillet et à la troisième semaine d'août)

Utiliser du paillis pour empêcher la pousse de la mauvaise herbe

Améliorer la qualité du sol (terreau, engrais)

Ensemencer ou planter d'autres végétaux

Communiquer avec la municipalité si vous identifiez de l'herbe à poux dans un champ ou en bordure de route Source : gouvernement du Québec

Arracher pour éradiquer

Claude Lavoie raconte l’histoire du botaniste Elzéar Campagna qui dans les années 1930 a proposé des mesures incitatives au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie pour encourager les gens à arracher l’herbe à poux.

Ses efforts ont porté leurs fruits puisque la plante mal-aimée a presque disparu de la région. Selon des données de 2011 du gouvernement du Québec, l’herbe à poux se retrouve de façon abondante dans le sud de la province, de la région de l’Outaouais allant jusqu’à Québec vers l’est. Elle est rare près de Rimouski ainsi que dans la péninsule gaspésienne.

Aujourd’hui, de nombreux organismes et agences gouvernementales tentent d’imiter les gestes du botaniste. La campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux de l’Association pulmonaire du Québec est d’ailleurs en cours.

La ville de Victoriaville ciblée

Victoriaville est la ville hôte en 2019. Elle s’engage à arracher 680 kilogrammes d’herbe à poux sur son territoire en mobilisant sa patrouille verte ainsi que ses citoyens et entreprises locales .

On offrait à l’époque 1 $ aux jeunes de la région qui découvraient une colonie d’herbes à poux. C’est motivant! Claude Lavoie

L’auteur et professeur titulaire indique qu’il n’y a pas qu’en Amérique du Nord qu’on souffre en raison de l’ambroisie. La plante indésirable se fait voir de plus en plus en Europe, notamment en Hongrie, en Autriche et en France, où la région de Lyon est à éviter, note-t-il.

Avec les informations d'Olivier Lemieux et la collaboration d'Olivia Laperrière-Roy