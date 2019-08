Télé-Québec lance des produits éducatifs dérivés de Passe-Partout

Pour le moment, le télédiffuseur de l’émission, Télé-Québec, et son partenaire Pierre Belvédère offrent six casse-têtes et un jeu de mémoire à l’effigie des personnages de Passe-Partout, ainsi qu’un jeu inspiré de la boîte à devinettes de Passe-Carreau. On pourra aussi se procurer une peluche Biscuit. Les produits sont en vente dans les magasins de jouets.

Des casse-têtes à l'effigie des personnages de Passe-Partout Photo : Télé-Québec

Chaque produit a été pensé en fonction de différentes compétences à développer, qu’elles soient langagières, cognitives, sociales, affectives ou physiques. Pour nous, il était doublement important, conformément à notre mandat et à la valeur éducative intrinsèque à la série Passe-Partout, que les produits dérivés de l’émission contribuent au développement psychomoteur de l’enfant , explique Nicole Tardif, directrice générale des communications et de l’image de marque de Télé-Québec, par voie de communiqué.

D’autres jeux et produits dérivés seront lancés dans une deuxième phase, avant les Fêtes.

La deuxième saison de Passe-Partout sera en ondes cet automne.