Nouveau revers pour la communauté métisse régionale

Une décision rendue en Cour supérieure le 16 juillet dernier par le juge Roger Banford oblige des occupants de terres publiques à démolir leurs installations. Ces derniers se revendiquent de la communauté métisse régionale, mais leur statut est illégal aux yeux de la justice. Ils ont jusqu’au 15 septembre pour raser leurs chalets et camps de chasse.

Une cinquantaine d'occupants de terres publiques sont visés par cette décision. Ils ont 45 jours pour procéder à la démolition des camps de chasse situés en forêt, parfois cédés de génération en génération.

Cette affaire a commencé en 1999 avec Ghislain Corneau, qui a tenté de faire valoir ses origines métisses pour éviter d'avoir à démolir son camp situé sur les monts Valin. Tous ceux qui se sont accrochés à la cause Corneau sont donc considérés comme occupants illégaux d’après la décision de la Cour supérieure, qui rejette l'existence d'une communauté métisse historique au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

Le chef de la communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la communauté de Mingan, René Tremblay, dénonce la précipitation avec laquelle on traite le dossier de la démolition des chalets et camps de chasse installés sur les terres publiques.

René Tremblay, chef de la Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la Seigneurie de Mingan Photo : Radio-Canada / courtoisie: CMDRSM

René Tremblay estime que Québec va trop vite dans le dossier, d'autant plus qu'une requête en revendication spéciale a été déposée à Ottawa dans une nouvelle tentative pour faire reconnaître la communauté métisse.

Il y a un nouvel exercice qui est en cours, un exercice de revendication spéciale avec le gouvernement canadien. Il faut attendre la conclusion et elle ne tombera pas avant qu’on soit accepté : ça va prendre une douzaine de mois environ. René Tremblay, chef de la communauté métisse du Domaine-du-Roy

Il veut convaincre le gouvernement du Québec de la nécessité d'attendre la décision du fédéral dans ce dossier, d'autant plus, fait-il valoir, que les questions autochtones et métisses sont sous sa juridiction.

Il a d'ailleurs interpellé la ministre Andrée Laforest dans ce dossier pour qu'elle intervienne auprès de ses collègues.

Toutefois, si les bâtiments ne sont pas démolis à la date prévue dans le jugement Banford, le ministère peut envoyer ses équipes pour faire le travail. Ce sera alors aux frais des occupants.

D'après les informations de Denis Lapierre.