Pourquoi les festivals misent-ils sur l’expérience du festivalier?

Qu’est-ce qu’on entend par expérience? Pour Jean-Claude Anto, coordonnateur à la programmation au Grand Théâtre de Québec et actif dans le monde de la diffusion musicale depuis le milieu des années 2000, l’expérience se décline sur plusieurs plans. Il faut s’assurer que le food truck est disponible pour nos 11 jours ou notre week-end... est-ce qu’il y a assez de fontaines d’eau, est-ce que la sécurité va être assez bonne pour nous aider ou nous mettre dans le trouble , illustre-t-il.

L’expérience peut aussi passer par l’ajout de nouvelles installations, comme ce fut le cas avec les activités proposées au Manège militaire lors du Festival d’été de Québec (FEQ) cette année. On souhaite que les gens arrivent plus tôt et partent plus tard , mentionne la directrice générale du FEQ, Anne Hudon. C’est pourquoi l’organisation a notamment ajouté une terrasse entre le Manège militaire et la scène des plaines d’Abraham.

En allant sur la page d'accueil de plusieurs festivals du Québec, l'aspect « expérience » est facilement visible. Photo : Capture d'écran

Depuis quelques années, le Festif! de Baie-Saint-Paul s’est doté d’un plan de développement durable. Celui-ci inclut de faire affaire avec des producteurs locaux pour la nourriture et les rafraîchissements, même si les coûts sont plus élevés. Ce sont des décisions qui peuvent être difficiles à faire avaler au conseil d'administration, mais on ne pourrait pas revenir en arrière , affirme le directeur Clément Turgeon.

Le contenu artistique est partout

Il n’a jamais été aussi facile d’avoir accès à des produits culturels. Quand j’étais petite, je recevais mon magazine de musique qui s’appelait Wow, se souvient Anne Hudon. Il y avait trois chansons avec les paroles qui étaient écrites et pour nous c’était extraordinaire. Aujourd’hui, sur les téléphones, on peut avoir la version originale d’une chanson, en vidéo, en audio, en show, en acoustique. On dirait que pour nous faire vibrer, ça prend un peu plus de stimuli.

Jean-Claude Anto ajoute que cette manne d’informations joue en défaveur des artistes. C’est très difficile de nos jours d’avoir de l’attention. Une journée, t’as un million d’écoutes sur YouTube, le lendemain on ne se rappelle même plus de ton nom. Ça va très, très vite.

Réinventer les scènes

Sur les toits, dans un casse-croûte, sur le quai, sur l’eau, dans un champ, à bord d’un bus… les prestations sortent maintenant du cadre traditionnel d’une scène. Au Festif!, c’est une façon supplémentaire d’être un ambassadeur de la région .

IAM dans les rues de Québec lors du FEQ 2017. Photo : Maxime Corneau / Radio-Canada

Au Festival d’été de Québec, la présence de spectacles gratuits, dans des lieux inusités, avec des artistes surprises fait aussi partie de l’expérience du festivalier. Puisque le FEQ attire des milliers de personnes sur ses sites, le sentiment de proximité est difficilement atteint, selon Jean-Claude Anto. Grâce à ces spectacles nommés pop-up, on crée un engouement qui crée des émotions et ces émotions se transforment en expérience festivalier .

Et la musique dans tout ça?

À voir les efforts déployés par les organisations pour varier les activités offertes afin de plaire aux festivaliers, est-ce que la programmation musicale reste toujours importante?

Kim Campion est un fidèle du Festival d’été, mais aussi d’Osheaga à Montréal et de Life is Beautiful à Las Vegas.

Kim Campion est un amateur de festivals, autant au Québec, comme ailleurs dans le monde. Photo : Keith Robitaille

Pour lui, la musique restera toujours le facteur déterminant dans la décision de participer ou non à un festival. Pour dépenser 350 à 400 $ pour aller à Osheaga, faut que la programmation soit dans tes cordes. Si on parle de Life is Beautiful, on ajoute l’avion, l’hôtel, la conversion en canadien… pour justifier un investissement de 2000 $ dans une fin de semaine, il faut qu’il y aie une certaine programmation , affirme-t-il.

Même si la musique prime pour lui, il souligne que les extra sont toujours très appréciés. Des points de ravitaillement d’eau rapide, de la restauration variée à prix abordable et même des expositions d’art visuel à même le site, sont des ajouts positifs, croit-il.

Il a d’ailleurs moins aimé son expérience au Lollapalooza à Chicago où le m’as-tu-vu est selon lui trop présent. C’est presque un festival de mode. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là pour la musique , déplore-t-il.

Il ajoute que pour vivre pleinement l’expérience d'un festival, le festivalier doit, lui aussi, mettre du sien.