Le succès de la Guinguette fait mal à certains commerçants

La Guinguette Chez Edmund, cette terrasse située sur la presqu'île du lac Osisko présentant des spectacles, a conquis les Rouynorandiens jusqu'ici cet été. La direction du Festival de musique émergente, qui a mis sur pied cette initiative, est agréablement surprise de la réaction du public et quelques entreprises du Vieux-Noranda ont également profité des retombées. Plusieurs commerçants du centre-ville ne sont toutefois pas très heureux de l'arrivée de ce compétiteur, qui reçoit sa part de subventions.

Selon la direction du FME, la Guinguette est un succès total cette année et la réaction du public dépasse largement les attentes, selon la directrice générale, Magali Monderie-Larouche.

On trouve ça vraiment incroyable, on savait que nous avions un beau projet, mais on ne s'attendait pas à ce que la communauté embarque à ce point dans notre projet. On est vraiment content , dit-elle.

Nous avions estimé une soixantaine de personnes par soirée et on double minimalement ce chiffre chaque soir. Nous avons même atteint 550 personnes lors d'un seul show , ajoute-t-elle.

Magali Monderie-Larouche, directrice générale du FME Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Au total, lorsque la saison estivale sera terminée, l'organisation du FME, qui gère la Guinguette Chez Edmund, aura présenté environ 10 semaines de spectacles, incluant des soirées DJ et même certaines activités pour les tout petits.

Selon Mme Monderie-Larouche, les ventes effectuées lors des soirées d'ouverture permettent de payer les spectacles offerts. Si on génère des profits, on va les réinvestir dans le FME.

Le Vieux-Noranda en profite

Alors que certains auraient pu penser que la clientèle des bars du Vieux-Noranda aurait pu être drainée, notamment celle du Cabaret de la dernière chance, c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Comme la Guinguette ferme à 23 h, les gens migrent vers d'autres établissements, dont le Cabaret.

Le Cab est le lieu de remplacement pour les spectacles en cas de pluie, donc le Cab s'attendait à une hausse, mais la hausse n'est pas venue de ces spectacles en cas de journées pluvieuses, mais bel et bien dans les fins de soirées , dit la gestionnaire des médias sociaux du Cabaret de la dernière chance, Véronique Aubin.

Véronique Aubin, gestionnaire des réseaux sociaux du Cabaret de la dernière chance Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Le propriétaire de Chez Morasse, Christian Morasse, et le Cabaret, tous deux situés dans le Vieux Noranda, s'entendent pour dire que l'arrivée de la Guinguette est profitable pour ce quartier.

On a vraiment vu une augmentation significative depuis l'ouverture de la Guinguette. Il a fallu ajouter des employés les soirs où la Guinguette est ouverte parce qu'on ne fournissait pas à la tâche. Les gens sont déjà sortis, ils sont déjà sur le party et comme ça ferme à 23 h, ils débarquent au Cabaret, on voit vraiment une différence depuis que c'est ouvert , dit Mme Aubin.

La Guinguette, de toute évidence, ça répond à quelque chose que les gens aiment et comme commerçant, on essaye d'aller chercher le mieux de ça. Ce que l'on remarque, c'est qu'à la fermeture, les gens se retrouvent dans les bars du Vieux-Noranda et potentiellement, ils risquent de se retrouver chez nous par la suite , laisse entendre Christian Morasse.

Au Diable Rond, le président Marc Gagné estime qu'il s'agit d'un beau projet, mais il aurait préféré « voir une plus grosse structure permanente ».

Du mécontentement au centre-ville

La Guinguette n'a pas créé que de la satisfaction à Rouyn-Noranda. Certains membres de la communauté d'affaires du centre-ville de Rouyn-Noranda ont fait valoir que l'arrivée de la Guinguette nuisait aux affaires.

Certains n'ont pas digéré que la Guinguette offre des spectacles en partie subventionnés sur une terrasse subventionnée également. La Fonderie Horne a donné 85 000 $ pour le projet, alors que la Ville de Rouyn-Noranda a fourni 15 000 $ pour la diffusion culturelle et 10 000 $ pour la structure de la Guinguette.

De beaux week-ends, nous n'en avons pas beaucoup, eux, ils ont plein de subventions et leur réalité n'est pas la même que nous, peste la propriétaire du Boston Pizza, Stéphanie Simard. C'est une offre supplémentaire et ils n'ont pas de paiement à faire.

Mme Simard préférerait que ce projet se réalise au centre-ville, en fermant une rue.

Des frais payés à la SDC

Il faut savoir que les commerçants du centre-ville payent des droits d'adhésion à la Société de développement du centre-ville (SDC), le regroupement de marchands du centre-ville de Rouyn-Noranda.

La Ville perçoit également des frais pour que ceux qui le désirent puissent se faire installer une terrasse. Au début de la saison estivale, lorsque plusieurs d'entre eux ont constaté que la Ville subventionnait une terrasse ainsi que des spectacles, les gens interrogés y ont vu une injustice déloyale, en raison notamment des subventions de la Ville.

Nos fins d'après-midi et nos 5 à 7 sont plus tranquilles , concède un commerçant qui a requis l'anonymat. Dans d'autres cas, ce sont les débuts de soirée qui ont été plus calmes.

Le Trèfle Noir présente lui aussi des spectacles pour attirer de la clientèle, sans toutefois recevoir de subvention. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

La copropriétaire du Trèfle Noir, Mireille Bournival, estime qu'il est inconcevable que la Ville paye pour des spectacles diffusés hors du centre-ville alors que son établissement aussi paye des groupes de musique pour attirer de la clientèle. À ses yeux, ce n'est pas le rôle de la Ville de faire ça.

Si ça avait été quatre semaines, ça n'aurait pas été si pire, mais là, ça dure tout l'été. Ils auraient pu cibler leurs fins de semaine , mentionne-t-elle.

Si la Ville subventionne des spectacles qui se retrouvent à être complètement à l'extérieur du centre-ville, on se lance dans deux directions complètement opposées , ajoute-t-elle.

On ne parle pas contre le FME. Commerçant anonyme

En discutant avec des gens d'affaires de Rouyn-Noranda, il nous ont fait comprendre qu'ils préfèrent ne pas trop commenter la situation publiquement puisque cela concerne le Festival de musique émergente, qui est vu comme une véritable institution à Rouyn-Noranda. Même si plusieurs s'indignent de la situation, ils ont préféré pour la plupart taire leurs états d'esprit.

Le FME pour moi, c'est plus payant qu'Osisko en lumière, le Festival des guitares du monde et le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue réunis , a avancé l'un d'entre eux en guise d'explications.

Malgré tout, la Guinguette sera de retour l'an prochain si la Ville lui raccorde son permis en vue de l'été 2020. Le tout sera réanalysé cet automne et cet hiver.