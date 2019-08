Fort McMurray : « Je suis content d'être de retour dans ma famille »

C'est le cas de Guy Lanteigne, originaire de la Péninsule acadienne, qui s'est établi dans la région d'Ottawa avec sa famille après des années d'allers-retours vers l'Ouest.

Il ne regrette pas d'avoir tenté l'aventure, mais il est content d'être finalement revenu auprès des siens.

Cet été, les Lanteigne sont de retour en Acadie, en camping à Bertrand, pour des vacances en famille.

Ces moments privilégiés ensemble étaient, il n'y a pas si longtemps, très rares pour cette famille de quatre. Guy Lanteigne est content d'être de retour et d'avoir une vie familiale plus stable.

Guy Lanteigne ne regrette pas d'avoir laissé Fort McMurray derrière. Photo : Radio-Canada

On n'avait pas vraiment d'autres options, c'était la mode à l'époque. Tout le monde allait là. Moi j'avais une opportunité d'aller là, de doubler mon salaire , explique M. Lanteigne.

Après huit ans d'allers-retours, il a décidé de tout cesser. Sa femme et ses enfants étant installés à Gatineau depuis un moment; il trouvait qu'il était en train de manquer des moments importants qui valaient plus cher à ses yeux que le salaire qu'il gagnait.

Aujourd'hui, il a un emploi qu'il aime et qui lui permet de voir ses enfants grandir.

Moi je capote, parce que je suis avec ma famille, j'ai 40 heures la semaine de travail, j'ai mes fins de semaine avec ma famille tout le temps. Guy Lanteigne, père de famille

Sa fille, Lily-Ève, est très heureuse de retrouver son père. Elle affirme que la présence de son père fait une grande différence dans sa vie et elle l'apprécie énormément.

C'est plus le fun parce qu'il reste avec nous autres. Il ne manque pas mes spectacles de danse, il ne manque pas les cours de Kung-Fu de mon frère, puis moi et mon frère on est vraiment contents , dit-elle.

Les Lanteigne passent du temps de qualité ensemble, au camping Colibri de Bertrand. Photo : Radio-Canada

La mère de famille, Céline Godin, explique que lorsque la routine s'installe et qu'il n'y a qu'un parent présent, on oublie à quel point la vie à deux était plus facile.

Je ne pensais pas que j'en avais autant de besoin que ça. Il est arrivé, et c'était dans le bon temps. [...] Là, on a vraiment la tâche divisée en deux. J'ai une surcharge qui est partie , affirme-t-elle.

Après l'avoir vécu pendant huit ans, Guy Lanteigne ne conseille pas à un parent de vivre à long terme les rapports familiaux à distance. Il croit que l'Ouest canadien est un bon endroit pour acquérir de l'expérience de travail et gagner un excellent salaire, par la même occasion. Toutefois, il croit que passer plusieurs années loin de ceux qu'on aime ne vaut pas le coup.

Quand tu as une famille, tu ne devrais pas passer ta vie dans l'Ouest. Vas-y, profite de la manne et reviens au bercail le plus tôt possible avec un bon travail stable!

La famille Lanteigne a profité d'un beau séjour en Acadie, tous ensemble. Photo : Radio-Canada

Lundi matin, lorsque nous les avons rencontrés, la famille Lanteigne s'apprêtait à passer la journée à se baigner,. Et cette fois, personne ne manquait à l'appel.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve